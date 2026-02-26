Lâm ĐồngBa vụ va chạm gần nhau liên quan 7 ôtô trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ, sáng 26/2.

Khoảng 3h, trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập, xe khách biển số Bình Định cũ bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa đường, làm ngã 7 đoạn bêtông, rồi tiếp tục trượt vào lề, đâm hỏng hộ lan.

Ba tai nạn liên tiếp trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết Hiện trường tai nạn gây ùn tắc kéo dài trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Video: Anh Tài

Cách đó chừng 50 m, một xe khách khác cũng tông ngã 8 đoạn bêtông dải phân cách cứng và làm hư hỏng khoảng 5 m hộ lan bên đường.

Gần đó, một xe khách giường nằm khác đi hướng từ TP HCM ra, đã va chạm với ôtô đầu kéo, hai xe tải và một ôtô 7 chỗ. Tại hiện trường, phần đầu ôtô 7 chỗ bị biến dạng, tài xế xây xát. Xe khách giường nằm chắn ngang đường.

Xe khách chắn ngang đường sau va chạm. Ảnh: Nguyễn Kha

Do các xe tai nạn nằm trên đường, các xe chạy theo hướng Nam - Bắc không thể đi qua khu vực, gây ùn ứ kéo dài. Giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 3 km.

CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông. Các xe từ hướng TP HCM được chỉ dẫn xuống nút giao Tân Minh và quốc lộ 55 để tránh ùn tắc.

Phần đầu xe 7 chỗ bị biến dạng. Ảnh: Nguyễn Kha

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cảnh sát làm rõ, song theo các tài xế, thời điểm tai nạn ở khu vực cao tốc mưa nhẹ, hạn chế tầm nhìn, đường trơn.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, kết nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Những ngày qua, lượng xe từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao, khiến tuyến đường thường xuyên quá tải. Nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến hơn 10 vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến thời điểm sau Tết.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong 5 đoạn cao tốc kết nối TP HCM - Nha Trang. Đồ họa: Tâm Thảo

Tối 25/2, xe container biển số TP HCM chạy trên cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, hướng Vàm Cống đi Rạch Sỏi. Đến đoạn qua xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ, tài xế 58 tuổi quay đầu tại vị trí mở tạm dải phân cách phục vụ thi công, khu vực không có đèn chiếu sáng.

Hai xe tải biển số Cần Thơ và Đồng Tháp chạy tới tông trúng. Tài xế 26 tuổi (xe Cần Thơ) bị kẹt trong cabin, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong; tài xế xe Đồng Tháp bị thương nhẹ. Hàng hóa văng xuống đường, gây ùn ứ cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn đêm 25/2. Ảnh: Sơn Trưng

Công an TP Cần Thơ điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Kiểm tra nhanh cho thấy các tài xế không có nồng độ cồn, âm tính ma túy. Bước đầu, tài xế xe container khai do lạc đường nên quay đầu tại đoạn thi công.

Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi dài hơn 51 km, 4 làn xe, tốc độ 80 km/h, thông xe đầu năm 2021. Sau ba năm khai thác, nhiều đoạn xuống cấp; dự án nâng cấp khoảng 750 tỷ đồng đang triển khai, dự kiến hoàn thành cuối 2025.

Tư Huynh - An Bình