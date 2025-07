Ba sĩ quan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Ba sĩ quan thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhận quyết định của Chủ tịch nước đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Abyei, châu Phi.

Chiều 22/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Trung tá Hoàng Quốc An, cán bộ Viện Nghiên cứu Quân nhu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu hậu cần. Hai người còn lại là cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thiếu tá Ngô Quốc Cường, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tác chiến. Đại úy Phạm Phú Hải, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu điều phối quân - dân sự.

Phó tổng tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn trao quyết định cho ba sĩ quan. Ảnh: Giang Huy

Cục Gìn giữ hòa bình cho biết cả ba sĩ quan đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, bao gồm tiền triển khai; Sĩ quan Tham mưu; Sĩ quan Hậu cần và Quan sát viên quân sự. Họ cũng tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực phụ trách.

Trong ba người, sĩ quan Ngô Quốc Cường và Phạm Phú Hải từng hoàn thành nhiệm kỳ tại Phái bộ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có thể nhanh chóng bắt nhịp với công việc ngay sau khi triển khai.

Từ trái qua là các sĩ quan Hoàng Quốc An, Ngô Quốc Cường và Phạm Phú Hải. Ảnh: Giang Huy

Thay mặt ba sĩ quan nhận nhiệm vụ, trung tá Hoàng Quốc An cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, tuân thủ luật pháp nước sở tại, kỷ luật quân đội và các quy định của Liên Hợp Quốc. Các sĩ quan sẽ chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực địa một cách sát sao nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, chưa tìm được giải pháp hòa bình bền vững mặc dù hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 20/6/2011. Tháng 5/2022, Việt Nam lần đầu tiên cử Đội Công binh tham gia Phái bộ UNISFA tại đây, đến nay đội số 3 đang làm nhiệm vụ với 184 người.

Đến tháng 5/2025, Việt Nam đã cử hơn 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại 3 Phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sơn Hà