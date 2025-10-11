Ba sản phẩm FPT nhận giải thưởng công nghệ số tại Tech&Map 2025

Ba giải pháp Internet FPT, FPT Camera AIoT và F-Safe giúp FPT nhận vinh danh trong nhiều hạng mục về hạ tầng, AI, bảo mật tại sự kiện Tech&Map 2025, ngày 9/10.

Lễ trao giải Vietnam Top 10 Tech&Map 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế số Việt Nam. FPT được vinh danh ở nhiều hạng mục với ba giải pháp tiêu biểu Internet FPT, giám sát thông minh AIoT cho bán lẻ và bảo mật F-Safe.

FPT nhận giải tại lễ trao giải Tech&Map 2025 hạng mục doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số. Ảnh: FPT

Ở hạng mục doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, Internet FPT được ghi nhận nhờ bước tiến công nghệ trong lĩnh vực kết nối. Tiếp nối hành trình phổ cập Wi-Fi 6 toàn quốc từ năm 2022, doanh nghiệp ra mắt giải pháp SpeedX vào tháng 7/2025, tích hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7, mang đến tốc độ 10 Gbps đối xứng, độ trễ giảm 50%, vùng phủ sóng mở rộng 20% và khả năng kết nối gần 100 thiết bị cùng lúc.

Bên cạnh đó, công nghệ Ultra Fast ứng dụng AI và Big Data giúp tối ưu đường truyền cho game thủ, giảm độ trễ, hạn chế giật lag và đảm bảo phản hồi gần như tức thời ngay cả trong giờ cao điểm. Hệ thống hạ tầng lõi được đơn vị đầu tư mạnh với bốn trung tâm dữ liệu (Data Center) quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế Tier III và chứng nhận Leed Certification, phục vụ các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, vận tải và truyền thông. Chuỗi Data center đóng vai trò "xương sống" cho nền tảng AI, Cloud và IoT quốc gia.

Ở hạng mục doanh nghiệp AIoT, đơn vị được vinh danh với giải pháp giám sát thông minh AIoT cho bán lẻ. Hệ thống tích hợp ba công nghệ lõi AI, IoT và Cloud Computing, giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh. Nền tảng FPT VMSmart cho phép quản trị tập trung toàn bộ thiết bị camera và IoT trên một giao diện duy nhất. Điểm nổi bật là FPT Camera Agent, giúp biến thiết bị giám sát thông thường thành camera AI mà không cần phần cứng bổ sung, với dữ liệu được lưu trữ linh hoạt trên cloud nội địa hoặc Hybrid Cloud đạt chuẩn Tier III.

Giải pháp tích hợp năm nhóm tính năng cốt lõi: đếm lượt, nhận diện khuôn mặt, cảm xúc, giới tính; giám sát tuân thủ và an ninh; phát hiện hành vi bất thường; tiết kiệm năng lượng qua cảm biến IoT; và quản trị tập trung toàn hệ thống.

FPT nhận giải doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin. Ảnh: FPT

Tại hạng mục doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin, FPT được vinh danh với F-Safe – giải pháp bảo mật mạng tích hợp trực tiếp trên router. Giải pháp hoạt động như "lá chắn số" giúp chặn truy cập độc hại, phân tích dữ liệu đe dọa theo thời gian thực bằng AI/ML, quản lý nội dung truy cập cho trẻ nhỏ và cảnh báo sớm rủi ro an ninh. F-Safe được thiết kế cloud-native, tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 và ISO 9001, hỗ trợ mở rộng linh hoạt và quản lý dễ dàng qua ứng dụng Hi FPT.

Ngoài ba hạng mục trên, FPT còn nằm trong top 10 doanh nghiệp cung cấp nền tảng, phát triển ứng dụng AI và top 10 doanh nghiệp phát triển phần mềm, ứng dụng.

Theo đại diện doanh nghiệp, những thành tựu tại Vietnam Top 10 Tech&Map 2025 thể hiện chiến lược dài hạn trong làm chủ công nghệ lõi, đầu tư hạ tầng và phát triển dịch vụ số lấy khách hàng làm trung tâm. Từ Internet, camera AI đến F-Safe, doanh nghiệp hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện cho người Việt, đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của Đông Nam Á vào năm 2030.

Hoài Phương