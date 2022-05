Ba sai lầm khi sử dụng lò vi sóng

Nhiều người phàn nàn về hiệu quả của lò vi sóng, ví dụ như thực phẩm không nóng đều, thức ăn bắn tung tóe trong lò...

Trên thực tế, hầu hết các sự cố người dùng gặp phải với lò vi sóng, có khả năng đều là do lỗi của chính họ, trong đó có việc sử dụng mức công suất nào, cách thay đổi cài đặt và loại hộp chứa nào phù hợp nhất...

Ảnh minh họa: House Digest.

Có 3 sai lầm phổ biến sau nhiều người hay mắc phải.

Không biết cách cài đặt chế độ phù hợp

Một trong những phàn nàn nhiều nhất về lò vi sóng là nó làm nóng thức ăn không đều. Tuy nhiên, thông thường, điều này không phải do công suất của máy hoặc thời gian nấu, mà khả năng là do mức độ công suất bạn bật. Đa phần chúng ta không quan tâm đến các chức năng của lò vi sóng mà để ở một mức nhiệt nhất định (thường là cao nhất), rồi cho thức ăn vào lò và ấn nút bắt đầu.

Việc set lò ở chế độ công suất cao nhất có thể khiến bát và phần trên của thức ăn nóng rất nhanh, nhưng bên trong vẫn sẽ lạnh. Vì thế, để tránh điều này, hãy chọn một trong các cài đặt công suất thấp hơn với thời gian nấu lâu hơn. Đương nhiên điều này có nghĩa bạn phải đợi thêm vài phút để thức ăn nóng lên nhưng phương pháp này sẽ đảm bảo thực phẩm được làm nóng hoàn toàn.

Ngoài ra, cài đặt công suất thấp cũng rất tốt để làm mềm nhanh các thứ như bơ hoặc kem mà không làm tan chảy và sôi.

Không chọn vật chứa an toàn

Nhiều người lo lắng dùng lo vi sóng không an toàn cho sức khỏe do bức xạ của lò. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Mối hiểm họa lại đến từ các vật chứa thực phẩm bạn cho vào lò. Ví dụ, nhựa và xốp không an toàn với nhiệt có thể giải phóng các hóa chất độc hại vào thực phẩm của bạn. Ngay cả những đồ chứa được dán nhãn là an toàn cho lò vi sóng cũng chỉ đề cập đến việc hâm nóng thực phẩm chứ không phải quay trong thời gian lâu. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên hâm nóng thức ăn trong đĩa sứ hoặc thủy tinh, thay vì đồ nhựa.

Không đậy thực phẩm khi quay

Nhiều người bực dọc vì lò vi sóng khó làm vệ sinh, tuy nhiên vấn đề bắt nguồn từ việc khi quay thực phẩm, bạn không đậy nó lại. Vì thế, lò vi sóng có thể rất bẩn, do nước sốt bắn tung tóe, cùng với nhiều loại cặn thực phẩm khác bám vào.

Để giải quyết việc này, tốt nhất là bạn nên đậy thực phẩm (đậy chứ không đóng chặt) khi quay trong lò. Bạn cũng nên dọn sạch vết thức ăn bắn ra ngay lập tức. Thỉnh thoảng, bạn làm sạch sâu cho lò bằng cách cho các lát chanh vào một bát nước, quay trong lò, sau đó dùng khăn để lau sạch cặn còn sót lại.

Thùy Linh (Theo Housedigest)