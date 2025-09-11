Không chỉ gặp khó trong việc nhớ tên đồng nghiệp hay làm quen công việc, nhân viên mới còn phải đối diện thách thức lớn hơn: tạo ấn tượng ban đầu.

Sarah Murphy, chuyên gia về phát triển con người và lãnh đạo tại công ty phần mềm nhân sự Personio, Anh, cho rằng một ấn tượng không tốt có thể làm chậm quá trình hòa nhập, giảm lòng tin và thậm chí góp phần gây ra cảm giác cô đơn trong công sở.

Dưới đây là ba sai lầm dễ mắc trong ngày đầu đi làm.

Không xây dựng kết nối sớm

Theo Murphy, nhiều người quá tập trung vào chuyên môn, quên rằng xây dựng quan hệ đồng nghiệp quan trọng không kém. Nếu chỉ chờ người khác bắt chuyện, bạn dễ bị nhận xét thiếu gắn bó, gây cô lập ngay từ đầu.

Cách khắc phục đơn giản là chủ động bắt chuyện trong lúc uống cà phê, chào hỏi hay hỏi thăm đồng nghiệp về công việc. Những hành động nhỏ đủ tạo sự khác biệt và giúp bạn nhanh chóng trở thành một phần của tập thể.

Ảnh minh họa: Metro

Hiểu sai quy định về trang phục

"Smart casual" (thoải mái và lịch sự) là khái niệm quen thuộc nhưng mỗi công ty lại có cách hiểu khác nhau. Ăn mặc quá xuề xòa có thể khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp, trong khi diện chỉnh tề giữa văn phòng toàn sơ mi, quần âu lại khiến bạn trở nên xa cách.

Tiến sĩ George Sik, nhà tâm lý học người Anh, giám đốc công ty tư vấn Eras, cho rằng lựa chọn trang phục phù hợp thể hiện mức độ nhận thức xã hội, yếu tố được đánh giá cao ở bất kỳ nơi làm việc nào.

Ông khuyên các nhân viên mới nên hỏi quản lý tuyển dụng hoặc quan sát LinkedIn của công ty để biết đồng nghiệp thường mặc gì.

Julian Nelson, chuyên gia về quy định trang phục (Anh) khuyên nên chọn bộ đồ bạn thấy thoải mái và tự tin. "Không gì làm giảm ấn tượng ban đầu hơn việc loay hoay với cổ áo hay đi khập khiễng vì giày mới", Nelson nói.

Cố gắng quá sức

Theo Murphy, nhiều nhân viên mới thường quá bận rộn chứng tỏ năng lực thay vì dành thời gian lắng nghe và quan sát văn hóa nhóm.

"Dù muốn gây ấn tượng đến đâu, họ cũng dễ rơi vào cái bẫy cố gắng chứng minh quá nhiều, quá nhanh", bà nói. Ngược lại, thể hiện sự tò mò, đặt câu hỏi và cởi mở lại giúp bạn được đánh giá là thân thiện, dễ hợp tác.

Những tình bạn ban đầu có thể làm dịu cảm giác căng thẳng trong tuần lễ đầu tiên và tạo nền tảng cho sự thành công lâu dài trong công việc.

Nhật Minh (Theo Metro)