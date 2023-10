Với lợi thế cảnh quan đẹp, vị trí thuận tiện và gần TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến được khách Việt yêu thích nhất mùa thu năm nay.

Ngày 19/10, công ty nghiên cứu thị trường Outbox Company có trụ sở tại TP HCM, công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến trong và ngoài nước được khách Việt yêu thích nhất quý 3. Kết quả dựa vào dữ liệu từ Vietnam Travel Market Tracker, mô hình nghiên cứu và theo dõi hành vi du lịch của du khách Việt được cập nhật mỗi quý.

Điểm đến được khách Việt yêu thích số một trong nước là Bà Rịa - Vũng Tàu với 16,5% số phiếu bình chọn. Trong hai quý đầu năm điểm đến này cũng đạt vị trí quán quân nhờ vị trí thuận lợi và gần TP HCM. Bà Rịa Vũng Tàu được du khách đánh giá "có cảnh quan đẹp, chi phí hợp lý phù hợp với thị hiếu của người Việt hiện tại". Đà Nẵng và Hà Nội cùng xếp thứ hai với hơn 10,2% bình chọn. TP HCM xếp thứ 4 và Nha Trang xếp thứ 5. Quý 2, Đà Lạt là cái tên thay thế Nha Trang trong bảng xếp hạng.

Bãi Trước, Vũng Tàu. Ảnh: Trần Thành Duy

Về điểm đến quốc tế, Hàn Quốc dẫn đầu là điểm đến quốc tế được lựa chọn du lịch nhiều nhất trong quý 3 với tổng lượt bình chọn gần 26% (tăng hơn 9% so với quý 2). Thái Lan đứng thứ 2, giảm 5,94% tỷ lệ bình chọn so với quý trước. Nhật Bản tiếp tục ở vị trí thứ 3 các điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn du lịch. Đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục đồng hạng 4. So với các quý trước, các điểm đến của khu vực Châu Á, đặc biệt khu vực Đông Bắc Á luôn là ưu tiên hàng đầu cho du khách Việt trong quý này vì trùng với thời điểm ngắm lá vàng, lá đỏ mùa thu.

Hơn 70% khách đã bình chọn Vietnam Airlines và Vietjet Air là hai hãng bay nội địa hàng đầu cho sự lựa chọn khi đi du lịch. Mỗi hãng có ưu điểm riêng khi Vietnam Airlines được yêu thích nhờ chất lượng dịch vụ còn Vietjet Air có giá cạnh tranh.

Hạng mục đại lý du lịch trực tuyến (OTAs), các thương hiệu quốc tế vẫn chiếm ưu thế khi hầu hết khách Việt đều lựa chọn sử dụng dịch vụ của Traveloka, Booking và Agoda. Tripcom là đại diện mới có mặt trong top 5 cùng Mytour, thay thế vị trí của Expedia ở quý trước.

Phương Anh