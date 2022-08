Bà Rịa - Vũng Tàu cấm ép học sinh mua, may đồng phục mới

Sở Giáo dục yêu cầu các trường tuyệt đối không bắt buộc học sinh may hoặc mua đồng phục mới đầu năm học, không in phù hiệu, hoạ tiết… gây phiền hà, tốn kém.

Trong văn bản mới ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận định dù đã có hướng dẫn, song một số trường trên địa bàn tổ chức mua, may đồng phục cho học sinh, sinh viên chưa đúng quy định, gây tốn kém, bức xúc cho gia đình, dư luận xã hội, nhất là vào đầu năm học mới.

Do đó, từ năm học nay, đồng phục học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh là áo sơ mi trắng, quần tây, váy xanh hoặc đen, đi dép quai hậu hoặc giày. Riêng học sinh nam trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu, mặc áo trắng quần trắng; nữ (cùng với trường THPT Vũng Tàu) mặc áo dài trắng trong giờ học chính khoá buổi sáng.

Đối với đồng phục thể dục thực hiện chung cho học sinh, sinh viên toàn trường một kiểu dáng, màu sắc, chất liệu mỗi khối/khoa một màu và không thay đổi trong một niên khoá.

Học sinh trường THCS Duy Tân, TP Vũng Tàu mặc đồng phục áo trắng, quần tây. Ảnh: Hắc Minh

Sở lưu ý các trường tuyệt đối không in phù hiệu trên áo, không may thêm các hoạ tiết như cà vạt, nơ, viền...trên đồng phục; không bắt buộc học sinh may, mua đồng phục mới vào đầu năm học.

Để tiết kiệm và tạo sự ổn định, nhà trường đưa ra hướng dẫn cụ thể về mẫu mã, quy cách, kiểu dáng, chất liệu đồng phục, lễ phục để phụ huynh mua, tự may. Tuy nhiên, mẫu phải đơn giản, phù hợp với lứa tuổi, thời tiết, dễ tìm mua, đáp ứng quy định hiện hành và không tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và thanh tra ngành giám sát, tránh sai sót, lạm thu trong quá trình mua, may đồng phục cho học sinh.

Trường Hà