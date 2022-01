Ba quy tắc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng giúp tránh hiểu nhầm

Để không tạo ra các tình huống khó xử hoặc hiểu nhầm ý người nói, bạn cần nắm vững các quy tắc về danh từ số nhiều, mạo từ và các đại từ thể hiện giới tính.

Danh từ số nhiều

Việc nhầm lần với các danh từ số nhiều sẽ tạo ra các tình huống khó xử, dẫn đến hiểu nhầm. Đó là lý do tại sao bạn cần chú ý tới quy tắc về danh từ số nhiều trong tiếng Anh.

Thông thường, bạn sẽ có danh từ số nhiều khi thêm hậu tố "s" vào sau danh từ số ít. "One cat" (một con mèo) → "two cats" (hai con mèo).

Tuy nhiên, một số từ không tuân theo quy tắc này. Với những danh từ kết thúc bằng "ss" "x", chúng sẽ được thêm "es" với dạng số nhiều. "One business" (một doanh nghiệp) → "Two businesses" (hai doanh nghiệp).

Ngoài hai trường hợp này, một số danh từ số nhiều không thêm "s" hay "es" vào cuối. "Child" (đứa trẻ) → "children" (lũ trẻ), "tooth" (cái răng) → "teeth" (những chiếc răng), "goose" (con ngỗng) → "geese" (những con ngỗng)... Vài danh từ khác được giữ nguyên cách viết ngay cả khi ở dạng số nhiều, như "fish" (con cá), "aircraft" (máy bay). Đây là loại dễ gây nhầm lẫn và khó hiểu nhất, tuy nhiên Không có dấu hiệu nào để nhận biết các danh từ bất quy tắc này, ngoài việc học thuộc chúng.

Ảnh: MemberPress

Mạo từ và đại từ thể hiện giới tính

Hiểu các mạo từ và đại từ chỉ giới tính trong tiếng Anh là bước quan trọng để đề cập đến một người hoặc sự vật một cách chính xác. Tuy nhiên, thật không may là các quy tắc ngữ pháp trong phần này không có quy luật chung. Đây cũng là điều làm khó người bản ngữ, không riêng người học tiếng Anh.

Trong khi "the" đề cập đến một đối tượng cụ thể, "a", "an" lại chỉ đối tượng không xác định. Nếu danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, bạn dùng "an", còn lại dùng "a".

"I would like to eat the banana you bought at the store today" (Tôi muốn ăn chuối bạn mua ở cửa hàng hôm nay).

"I would like to eat a banana, but there aren’t any in the house" (Tôi muốn ăn một quả chuối mà chẳng còn quả nào trong nhà).

Đôi khi, những người nói tiếng Anh lại nhân hóa các sự vật. Xe cộ thường được dùng với giới tính nữ. Bạn có thể nghe một người bản xứ nói "Look at her engine, she’s a real beauty!" (Nhìn vào động cơ của nó kìa, đẹp thật sự!). Cách nói này thể hiện niềm tự hào, sự yêu thích của người nói với các sự vật, làm chúng giống con người hơn.

Cách nói trang trọng

Trong một số sự kiện, bạn cần dùng tiếng Anh một cách trang trọng, lịch sự hơn. Một trong số những thay đổi ngữ pháp nên áp dụng là chuyển "can" thành "may" (có thể) khi đặt câu hỏi.

Với một người bạn, bạn có thể hỏi "Can I have the wine?" (Tôi có thể uống rượu không?) nhưng với cấp trên, đồng nghiệp hoặc người khác, hãy nói "May I have the wine?". Dù nghĩa không khác, cách nói này lịch sự hơn.

Tương tự, "would like" là một phiên bản phù hợp hơn "want" trong những trường hợp cần sự trang trọng. "I want to try on this dress. → I would like to try on this dress" (Tôi muốn mặc thử chiếc váy này).

Thanh Hằng (Theo FluentU)