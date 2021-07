Ba quán karaoke ở Hải Phòng đón trăm khách trong đợt dịch

Hải PhòngBa quán karaoke hoạt động chui đón 109 khách đã bị phạt do vi phạm quy định về phòng chống Covid-19.

Công an Hải Phòng cho hay 4h40' ngày 21/7, Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An kiểm tra hành chính quán karaoke ở số 298C Văn Cao, phát hiện đang phục vụ 19 khách.

UBND phường Đằng Lâm đề xuất UBND quận Hải An xử phạt vi phạm hành chính với chủ quán về hành vi không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống Covid-19, hoạt động không giấy phép. 19 khách bị đề xuất mức phạt 2 triệu đồng một người với lỗi vi phạm hành chính về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trong đêm 21/7, Phòng cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra hành chính quán karaoke Nice, địa chỉ 123 phố Minh Đức, thị trấn Tiên Lãng do Vũ Thị Tuyết (48 tuổi) làm chủ.

Bà Tuyết không chấp hành yêu cầu mở cửa để công an kiểm tra, cho đến 7h30' ngày 22/7. 46 khách (30 nam, 16 nữ) được đưa về trụ sở. Qua test nhanh, nhà chức trách phát hiện 7 khách dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke Nice tại số 123 phố Minh Đức, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng). Ảnh: Giang Chinh

Cùng đêm 21/7, một mũi trinh sát khác của Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra hành chính quán karaoke Phố Núi ở thị trấn Minh Đức do Đỗ Xuân Thắng làm chủ, phát hiện 44 khách đang hát.

Sở Văn hóa, Thể thao thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, đã thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của quán Phố Núi và quán Nice.

Giang Chinh