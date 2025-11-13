Ba quả bom trên cánh đồng ở Bắc Ninh

Ba quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, trọng lượng khoảng 350 kg mỗi quả, được phát hiện trên cánh đồng thôn Thượng 1, xã Sơn Động.

Sáng 12/11, ông Vi Văn Tuyên, thôn Thượng 1, đang làm ruộng thì phát hiện một vật thể nghi là bom nên trình báo chính quyền địa phương. Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Động cùng Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã xuống kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm hai quả bom nữa nằm sâu khoảng 2 m. Bom được phát hiện ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất, kích thước dài 1,2 m, đường kính 41 cm, trọng lượng khoảng 350 kg.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã Sơn Động đã cho căng dây bảo vệ, cắm cờ cảnh giới, cắm biển báo nguy hiểm và tổ chức trông giữ 24/24 giờ.

Ba quả bom nằm sát nhau ở cánh đồng xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Sơn Động

Ngày 13/11, lực lượng chức năng cho máy móc tới đào ba quả bom, dự kiến ngày 16/11 chuyển đến địa điểm hủy nổ.

M117 là bom phá hủy thả từ trên không, được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Bom nặng từ 340 đến 372 kg, tùy thuộc vào ngòi nổ và liều giữ chậm, trong đó phần thuốc nổ thường 175-183 kg.

Bom M117 được phát hiện nhiều ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tháng 4 và 7/2025, hai quả bom nặng 360 kg được tìm thấy ở xã Lâm Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ và phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng cũ.

Việt An