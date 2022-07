Ba phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tiếp

Cà MauCùng ba người đàn ông uống 5 lít rượu trong hai ngày liên tiếp, ba phụ nữ từ 37 đến 54 tuổi sau đó nôn ói, khó thở… lần lượt tử vong.

Ngày 25/7, đại diện Công an xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, cho biết gia đình nghi ba người tử vong do ngộ độc rượu nên không yêu cầu giám định pháp y. Tuy vậy, một lãnh đạo Công an huyện Cái Nước nói: "Cơ quan điều tra vẫn đang triển khai các biện pháp để xác định nguyên nhân ba người tử vong".

Xác minh ban đầu, từ 19h đến 23h tối 20/7, người phụ nữ 54 tuổi (chủ nhà) ở ấp Tân Hiệp cùng 5 người hàng xóm gồm hai nữ và ba nam, uống hết 3,5 lít rượu trắng. Hôm sau, nhóm này tiếp tục nhậu từ 9h đến 13h và uống hết 1,5 lít rượu. Tổng cộng họ uống 5 lít rượu, do một người đàn ông trong nhóm mua giá 37.000 đồng mỗi lít. Hiện chưa rõ nguồn gốc số rượu này.

Tối 22/7, cả ba người phụ nữ sau cuộc nhậu bị nôn ói, mệt, khó thở được người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà chủ nhà tử vong trên đường đến viện. Hai phụ nữ còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng rất nặng, mê man, mạch và huyết áp bằng không, phải thở máy. Bác sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (cồn công nghiệp), điều trị cấp cứu bằng cách bù nước và lọc máu nhưng hai người lần lượt qua đời vào rạng sáng và tối hôm sau.

Ba người đàn ông nhậu chung thì hiện sức khỏe bình thường (trong đó có người là chồng của một nạn nhân tử vong). Theo người dân địa phương, nhóm người này là hàng xóm, thỉnh thoảng tổ chức nhậu với nhau.

Thời gian qua cả nước xảy ra nhiều ca tử vong hoặc biến chứng nặng sau khi uống rượu do ngộ độc methanol, bởi tình trạng cồn công nghiệp bị người bán hoặc người sản xuất pha trộn vào rượu nhằm giảm giá thành.

An Minh