Ba phim chủ đề ngoại tình hút khán giả

"Thế giới hôn nhân", "Bên tóc mai không phải hải đường hồng", "Vị khách VIP" khai thác hôn nhân trắc trở, ngoại tình, đang phát trên ứng dụng VieON.

Thế giới hôn nhân

Thế giới hôn nhân (The world of the married) gây sốt các diễn đàn châu Á, trở thành tác phẩm ăn khách thứ hai trong lịch sử đài jTBC, sau Sky Castle (Lâu đài trên không, 23,779%). Tập 8 chiếu hôm 18/4 đạt tỷ lệ người xem (rating) 20,061%.

Trên Naver, Weibo cùng nhiều fanpage phim, đông đảo khán giả nhận xét phim kịch tính, dàn diễn viên nhập vai tốt. Kim Hee Ae (vai Sun Woo) được khen khắc họa chân thật nỗi đau, sự bẽ bàng của người vợ bị phản bội.

Trong các tập đầu, nhiều khán giả bức xúc bởi sự trơ trẽn của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee). Trước sóng gió, Sun Woo bình tĩnh và tỏ ra cao tay khi tự vạch trần bộ mặt thật của gã chồng bội bạc Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và tình nhân ngay tại nhà Hoa hậu Uhm Hyo Jung - mẹ của Da Kyung.

Trước mặt cha mẹ tình địch, Sun Woo tiết lộ Da Kyung đang mang thai con của chồng mình, khiến "tiểu tam" rơi vào thế bí vì từ trước nay, cô ta luôn là con ngoan của gia đình. Sun Woo yêu cầu vợ chồng Uhm Hyo Jung nên dạy dỗ lại con gái mình. "Cô ta không nên dan díu với người đã có con. Dù có dễ dãi thế nào thì cũng chỉ là kẻ tồi tệ". Trước lời lẽ đanh thép của Sun Woo, Da Kyung không giữ được bình tĩnh, sấn tới hành hung cô ngay trước mặt bố mẹ.

Fan nhận xét Da Kyung không phải dạng tiểu tam tầm thường, sẵn sàng đánh trả cả chính thất. Hiện khán giả bàn luận sôi nổi Sun Woo làm thế nào để trừng trị kẻ cướp chồng mình. Truyền thông Hàn dự đoán Thế giới hôn nhân sẽ phá kỷ lục rating của Lâu đài trên không trong 8 tập còn lại.

Bên tóc mai không phải hải đường hồng

Tác phẩm của đạo diễn Huệ Khải Đống, chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của Thủy Như Thiên Nhi, lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 1930. Huỳnh Hiểu Minh đóng Trình Phượng Đài, một doanh nhân mê Kinh kịch, quan tâm đặc biệt đến đào hát tài hoa Thương Tế Nhị (Doãn Chính đóng). Xa Thi Mạn vào vai mợ hai Phạm Tương Nhi, vợ Trình Phượng Đài.

Nhiều khán giả cho rằng Thương Tế Nhị oan ức khi mang tiếng "kẻ thứ ba". Hai người đàn ông - một kép hát, một thương nhân - là tri kỷ, từ không quen biết tới "dính nhau như sam" vì cùng sở thích, chí hướng. Phạm Tương Nhi tức giận, ghen tuông với Thương Tế Nhị. Cô vốn có thành kiến với nghề hát, giờ có thêm lý do để ghét cả gánh hát Thủy Vân Lâu, vì chồng mình suốt ngày quanh quẩn ở đây, không màng vợ con.

Phạm Tương Nhi - vợ Trình Phượng Đài - đả kích "tình địch".

Ở tập tuần trước, fan của Xa Thi Mạn hả hê khi nhân vật của cô dằn mặt "người thứ ba". Nhân lúc chồng đi Thượng Hải công tác, mợ hai dẫn người sang chấn chỉnh Thủy Vân Lâu, bắt họ nghe giảng đạo đức. Thương Tế Nhị - vốn không sợ trời, không sợ đất - bị mợ hai ép làm sổ sách, tiền bạc, không thể phản kháng khi bị chê béo... Chưa đầy một ngày, chàng kép hát nổi tiếng nhất Bắc Bình không còn lựa chọn nào khác, gom đồ đạc trốn chạy đến Thượng Hải.

Nhiều khán giả nhận xét đây là màn dằn mặt tình địch đầy bản lĩnh và đặc sắc nhất màn ảnh, không bạo lực nhưng vẫn hiệu quả.

Vị khách VIP

VIP (Vị khách VIP) là tác phẩm ăn khách của SBS năm 2019, do Jang Nara và Lee Sang Yoon thủ vai chính. Cặp sao có nhiều cảnh tương tác, vừa gắn bó yêu thương, vừa tranh cãi. Phim còn khai thác sự khó khăn của những người làm nghề chăm sóc khách thượng lưu, cạnh tranh chốn công sở, bắt ghen hay khắc họa chân dung những cô gái sẵn sàng bán thân để đổi cuộc sống sang giàu.

Khán giả bình chọn Yeo Da Kyung của Thế giới hôn nhân và On Yoo Ri (Pyo Ye Jin) trong VIP là hai "tiểu tam" trơ trẽn bậc nhất màn ảnh Hàn. On Yoo Ri luôn tỏ ra ngây thơ, thánh thiện và trở thành "tiểu tam" chỉ vì số phận đẩy đưa.

Pyo Ye Jin (trái) và Jang Nara được truyền thông Hàn khen thể hiện tốt trong phim "VIP"

Yoo Ri là cấp dưới của Na Jung Sun (Jang Nara). Trước mặt sếp, cô ngon ngọt, tung hô Jung Sun tận mây xanh, thể hiện mình là cận thần trung thành. Nhưng sau lưng lại ve vãn, giành giật chồng ân nhân của mình. Sự phản trắc của Yoo Ri biến Jung Sun từ người vợ hạnh phúc đến ê chề. Cuối phim, nhân vật trả giá vì tội lỗi của mình.

