Ba phi hành gia có thể ở một năm trên ISS sau sự cố

Một phi hành gia NASA và hai nhà du hành của Roscosmos có thể phải ở lại trạm ISS đến tháng 9 năm nay do sự cố rò rỉ chất làm mát trên tàu Soyuz.

Tàu Soyuz MS-22 ghép nối với trạm ISS. Ảnh: NASA

Ba phi hành gia sẽ ở xa Trái Đất lâu gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và hai nhà du hành người Nga Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu Soyuz vào ngày 21/9/2022. Theo dự kiến, bộ ba sẽ trở về Trái Đất vào tháng 3/2023 trên tàu Soyuz. Nhưng con tàu mang số hiệu MS-22 mất tất cả chất làm mát do va chạm với vi thiên thạch vào tháng 12 năm ngoái, khiến phương tiện không còn phù hợp để chở phi hành gia, trừ trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos quyết định phóng một tàu Soyuz không người lái khác lên trạm ISS vào ngày 20/2 để đưa Rubio, Prokopyev và Petelin về Trái Đất.

Tuy nhiên, tàu Soyuz tiếp theo sẽ ghép nối với trạm ISS cho đến khi tàu tiếp theo sẵn sàng phóng. Điều đó chắc chắn cần một thời gian, vì vậy Rubio, Prokopyev và Petelin sẽ cần gia hạn nhiệm vụ. "Kế hoạch là để Frank, Dimitri và Sergey ở lại trạm trong vài tháng tới cho đến khi họ trở về nhà, có thể vào cuối tháng 9/2023", Dina Contella, quản lý hoạt động của trạm ISS, cho biết hôm 17/1. "Chúng tôi đang xem xét thời gian chính xác".

Nếu thời điểm "cuối tháng 9/2023" rơi vào sau ngày 21/9, phi hành đoàn MS-22 sẽ ở một năm tròn trên trạm ISS. Trước đó, rất ít phi hành gia ở lâu như vậy. Ví dụ, Mark Vande Hei ở trên trạm ISS trong 355 ngày từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2022. Scott Kelly và nhà du hành Mikhail Kornienko ở 340 ngày trong không gian từ tháng 3/2015 và tháng 3/2016. Christina Koch sống xa Trái Đất gần 329 ngày từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020.

Trong những nhiệm vụ này, chỉ có Kelly và Kornienko ở lâu trên trạm ISS do công việc. Nhiệm vụ của họ được thiết kế để thu thập dữ liệu về ảnh hưởng của chuyến bay dài ngày lên cơ thể người, nhằm hỗ trợ hoạch định các nhiệm vụ có người lái tới sao Hỏa trong tương lai. Vande Hei và Koch sống trên trạm ISS lâu hơn dự kiến do vấn đề lịch trình. Nhiệm vụ kéo dài của Vande Hei là do Nga quyết định phóng đoàn làm phim trên tàu Soyuz tiếp theo thay vì phi hành đoàn thay thế.

Nhà du hành Valery Polyakov đang giữ kỷ lục ở lâu nhất trong một lần bay với 437 ngày liên tục trên trạm vũ trụ Mir cũ của Nga vào năm 1994 và 1995.

An Khang (Theo Space)