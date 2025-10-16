Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ thể hiện giận dữ khi phóng viên hỏi liệu bà có chịu trách nhiệm trong vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 hay không.

"Thưa nghị sĩ Pelosi, bà có lo ngại ủy ban mới về vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 sẽ buộc bà chịu trách nhiệm về sự việc hôm đó không? Tại sao khi đó bà từ chối Vệ binh Quốc gia?", phóng viên Alison Steinber của LindellTV đặt câu hỏi với cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bên ngoài Đồi Capitol hôm 15/10.

LindellTV là trang tin và kênh truyền hình thuộc sở hữu của Mike Lindell, người theo thuyết âm mưu và cũng là đồng minh của Tổng thống Donald Trump.

Câu hỏi này khiến bà Pelosi tức giận, quay lại chỉ tay vào mặt phóng viên và yêu cầu cô "im miệng". "Tôi không từ chối Vệ binh Quốc gia. Chính Tổng thống đã không điều động họ! Tại sao cô lại mang luận điệu của đảng Cộng hòa tới đây rồi làm ra vẻ như mình là nhà báo chân chính vậy?", bà nói.

Bà Pelosi yêu cầu phóng viên Mỹ 'im miệng' Nghị sĩ Nancy Pelosi chỉ trích phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội hôm 15/10. Video: LindellTV

LindellTV sau đó đăng video lên mạng xã hội X. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, các nhà hoạt động truyền thông, chính trị gia ủng hộ ông Trump cùng những trang web cực hữu tại Mỹ đã nhanh chóng chia sẻ video này.

Đám đông ủng hộ ông Trump ngày 6/1/2021 xông vào Đồi Capitol để ngăn quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử cho ông Joe Biden. Vài tháng sau cuộc bạo loạn, đảng Cộng hòa lan truyền thông tin nói rằng chính bà Pelosi đã ngăn Vệ binh Quốc gia Mỹ tiến vào tòa nhà quốc hội.

Thông tin này sau đó bị kết luận là sai sự thật, song ông Trump hồi năm 2024 tiếp tục khẳng định bà Pelosi đã "từ chối lời đề nghị về triển khai 10.000 binh sĩ hoặc Vệ binh Quốc gia".

Bà Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, không có thẩm quyền điều động Vệ binh Quốc gia. Cả bà và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ là ông Mitch McConnell đều kêu gọi hỗ trợ quân sự, bao gồm cả triển khai Vệ binh Quốc gia, khi Đồi Capitol bị tấn công.

Huyền Lê (Theo AP, Fox News, Storyful)