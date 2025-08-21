Bà Paetongtarn hầu tòa vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen

Bà Paetongtarn Shinawatra trình diện Tòa án Hiến pháp Thái Lan để điều trần về vụ rò rỉ nội dung điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Bà Paetongtarn Shinawatra sáng nay cùng chồng, em gái và cố vấn Prommin Lertsuridej đến Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Bangkok. Bà nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ một số phóng viên và không trả lời báo giới.

Phiên tòa bắt đầu lúc 10h30 và kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Bà Paetongtarn trả lời các câu hỏi từ thẩm phán về vụ rò rỉ nội dung điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi giữa tháng 6.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bố trí màn hình ở phía ngoài để các phóng viên theo dõi phiên tòa, nhưng ra lệnh cấm đưa tin về nội dung điều trần. Sau khi phiên tòa kết thúc, bà Paetongtarn mỉm cười và vẫy tay chào nhóm phóng viên chờ phía ngoài rồi rời đi.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan dự kiến ra phán quyết có bãi nhiệm bà hay không vào ngày 29/8. Nếu phán quyết bất lợi, bà Paetongtarn sẽ là người thứ ba trong gia tộc Shinawatra bị phế truất khỏi ghế Thủ tướng, sau ông Thaksin Shinawatra và bà Yingluck Shinawatra.

Bà Paetongtarn Shinawatra trình diện Tòa án Hiến pháp Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 21/8. Ảnh: AFP

Ông Hun Sen hôm 18/6 cho biết đã điện đàm khoảng 17 phút với bà Paetongtarn trước đó ba ngày, tiết lộ cuộc điện đàm được ghi âm vì mục đích minh bạch, cũng như để tránh hiểu lầm và trình bày sai lệch. Ông chia sẻ bản ghi âm cuộc điện đàm với khoảng 80 người, song khoảng 9 phút trong bản ghi âm đã bị rò rỉ bởi những người chưa rõ danh tính.

Trong cuộc điện đàm, bà Paetongtarn than phiền về tỷ lệ ủng hộ xuống thấp kể từ khi căng thẳng nổ ra ở biên giới với Campuchia. Bà gọi ông Hun Sen là "chú" và kêu gọi ông đừng để ý đến "phe đối lập" ở Thái Lan, trong đó có tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 quản lý khu vực biên giới phía đông giáp Campuchia.

Bà Paetongtarn sau đó thừa nhận tính xác thực của đoạn băng, nhưng thêm rằng đây chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và bà không có khúc mắc gì với quân đội Thái Lan.

Sự việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Thái Lan. Nhóm 36 thượng nghị sĩ đã trình kiến nghị lên Tòa án Tối cao, cáo buộc bà "vi phạm đạo đức nghiêm trọng" và làm ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn trong thời gian điều tra.

Như Tâm (Theo AFP, Bangkok Post)