Hà TĩnhCú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy cùng chiều khiến hai người bị thương, hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng ùn tắc hơn ba giờ, sáng 10/3.

Khoảng 8h30, trong hầm Đèo Bụt xảy ra tai nạn giữa ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh, xe tải và xe đầu kéo biển TP HCM đang chạy cùng chiều theo hướng Nam - Bắc. Ngoài hai người bị thương, ôtô 5 chỗ và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hư hỏng phần đuôi.

Ba ôtô tông liên hoàn trong hầm Đèo Bụt Hiện trường vụ tai nạn sáng 10/3. Video: Bimson Nam

Hầm Đèo Bụt ách tắc hai làn xe, đến khoảng 11h30 chưa thông tuyến. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với lực lượng liên ngành phân luồng hai chiều trên cao tốc tại nút giao quốc lộ 12C (Hà Tĩnh) và nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (Quảng Trị).

Theo đơn vị quản lý, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Hầm Đèo Bụt dài gần một km, xuyên qua núi Đồng Nang, phía bắc thuộc xã Kỳ Lạc, phía nam nằm ở xã Kỳ Hoa. Công trình thiết kế vĩnh cửu, vỏ bêtông cốt thép, quy mô hai hầm riêng biệt, chiều rộng mỗi hầm 15 m, cao 8 m.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, khai thác toàn tuyến từ 28/8. Giai đoạn một có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

