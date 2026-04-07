Ba ôtô tông liên hoàn ở cầu Sài Gòn, kẹt xe kéo dài

TP HCMBa xe 7 chỗ đang chạy trên cầu Sài Gòn thì bất ngờ xảy ra va chạm, tuyến giao thông nối trung tâm thành phố về khu vực Thủ Đức cũ ùn ứ kéo dài, trưa 7/4.

Gần 12h, ba xe 7 chỗ chạy trên cầu Sài Gòn, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh. Khi đến giữa cầu, các ôtô bất ngờ xảy ra va chạm, trong đó hai chiếc bị vỡ phần đầu đuôi, biến dạng nắp capo nằm chắn ngang làn đường.

Các ôtô tông liên hoàn nằm chắn ngang làn đường giữa cầu Sài Gòn. Ảnh: Đình Văn

Sự cố khiến tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố tới TP Thủ Đức cũ ùn tắc kéo dài gần một giờ. Ôtô phải nối đuôi nhau di chuyển qua hiện trường. CSGT điều tiết ôtô chạy qua làn xe máy để tránh ùn tắc. Ba xe tông liên hoàn được di dời về dưới chân cầu Sài Gòn để xử lý.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên cầu Sài Gòn hướng từ trung tâm thành phố về TP Thủ Đức cũ. Ảnh: Đình Văn

Cầu Sài Gòn xây dựng từ năm 1958, dài gần một km, là cầu ở cửa ngõ phía đông nối thành phố với các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Năm 2012, cầu Sài Gòn 2 được xây song song với cầu cũ.

