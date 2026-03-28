Ba ôtô tông liên hoàn, cửa ngõ Vũng Tàu ùn ứ

TP HCMHai xe tải và một taxi va chạm liên hoàn trên đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa, khiến giao thông ùn ứ, sáng 28/3.

Hơn 7h, ôtô tải chở thư báo chạy trên đường 30 Tháng 4, hướng từ trung tâm Vũng Tàu ra quốc lộ 51. Khi đến gần cầu Rạch Bà, phương tiện này va chạm với một xe tải nhỏ phía trước, đẩy xe này lao lên tông vào đuôi taxi công nghệ. Chuỗi va chạm khiến xe tải nhỏ tiếp tục bị đẩy vào dải phân cách cứng.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Tại hiện trường, hai xe tải vỡ kính chắn gió, phần đầu móp méo, nằm chắn ngang mặt đường; taxi công nghệ hư hỏng phần đuôi. Tai nạn không gây thương vong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đường 30 Tháng 4 là trục giao thông chính kết nối trung tâm Vũng Tàu với quốc lộ 51, lưu lượng phương tiện lớn, một số đoạn mặt đường hẹp, dễ phát sinh xung đột giao thông.

Các ôtô nằm chắn gần hết phần đường sau va chạm. Ảnh: Minh Bằng

Trường Hà