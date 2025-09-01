Ba ôtô suýt bị đất đá vùi lấp

Thanh HóaHai xe 5 chỗ và một xe bán tải khi đi qua xã Yên Nhân đã bị hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi tràn xuống đẩy văng xa, suýt vùi lấp.

Lãnh đạo Hạt Quản lý đường bộ số 8 (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa) cho biết sáng 1/9, sau trận mưa lớn, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi trên quốc lộ 47, thuộc xã biên giới Yên Nhân, đổ xuống đúng lúc ba ôtô băng qua. Các tài xế không kịp tránh nên bị đất đá đè trúng, đẩy về phía taluy âm.

Hiện trường ba chiếc ôtô bị đất đá suýt vùi lấp sáng nay. Ảnh: Lam Sơn

Tại hiện trường, xe bán tải nằm nghiêng trên đống đất đá cao hơn 4 m, hai chiếc còn lại bị vùi lấp một phần thân xe, may mắn không ai bị thương.

Khối lượng đất đá sạt lở ước tính 2.000-3.000 m3. Đây là lần thứ ba xảy ra sạt lở trên quốc lộ 47 kể từ khi bão Kajiki đổ bộ. Hạt Quản lý đường bộ số 8 đang huy động phương tiện thông tuyến và cứu hộ các xe gặp nạn.

Trước đó ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão Kajiki, tại xã Yên Nhân và xã Bát Mọt đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất khiến hàng chục căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hại và tốc mái.

Quốc lộ 47 đi xã Yên Nhân đang bị chia cắt do sạt lở nặng. Ảnh: Lam Sơn

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở nghiêm trọng gần 20 vị trí ở cả taluy âm và dương trên quốc lộ 47, đoạn qua xã Yên Nhân. Tình trạng này khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt để khắc phục hậu quả.

Bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13, gây mưa lớn hơn 10 giờ từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Trong ba địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Thanh Hóa ghi nhận ngập lụt nghiêm trọng nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ, nhiều tuyến quốc lộ tê liệt hàng giờ.

Lê Hoàng