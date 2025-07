Ba ôtô gặp tai nạn liên hoàn khi đi cứu trợ

Nghệ AnÔtô bán tải chở hàng cứu trợ vào xã Mỹ Lý bị mất phanh, va chạm liên hoàn với hai xe khác chạy phía sau khiến hai người bị thương, chiều 29/7.

Gần 14h, ôtô bán tải chở hàng cứu trợ gồm quần áo, nhu yếu phẩm từ xã Mường Xén vào xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn cũ. Khi đang đổ đèo qua một khúc cua trên quốc lộ 16, đoạn thuộc xã Huồi Tụ, xe bị mất phanh, trôi tự do lùi xuống dốc.

Cùng thời điểm, hai ôtô khác chở hàng cứu trợ cho xã Mỹ Lý và Nhôn Mai chạy phía sau, tài xế không kịp xử lý nên bị xe bán tải va trúng, gây tai nạn liên hoàn.

Một ôtô tải bị vỡ kính sau khi va chạm, chiều 29/7. Ảnh: Hùng Lê

Tai nạn khiến hai người trên ba xe bị thương nhẹ. Các phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Quốc lộ 16 bị ách tắc hơn một giờ, đến 17h đã được giải tỏa.

Quốc lộ 16 là tuyến huyết mạch nối bốn tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và là đường độc đạo đi nhiều xã miền núi Nghệ An. Hiện nay, ôtô, xe máy chỉ có thể di chuyển từ xã Mường Xén - trung tâm huyện Kỳ Sơn - vào trung tâm xã Mỹ Lý. Tuyến từ đây đi xã Nhôn Mai và nối quốc lộ 48 vẫn chưa thể lưu thông do hàng trăm điểm sạt lở.

3 ôtô gặp tai nạn liên hoàn khi đi cứu trợ vùng lũ Hiện trường vụ tai nạn, chiều 29/7. Video: Hùng Lê

Do ảnh hưởng bão Wipha, Nghệ An mưa lớn từ ngày 22/7. Lũ từ thượng nguồn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã thuộc các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.

Đến chiều 29/7, nhà chức trách ghi nhận 4 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn; còn 7 xã miền núi với hơn 5.000 hộ dân, hơn 24.000 người bị cô lập, trong đó có xã biên giới Nhôn Mai, thuộc huyện Tương Dương cũ, đang bị cô lập hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu về kinh tế ước tính khoảng 3.450 tỷ đồng.

Những ngày qua, hàng trăm đoàn cứu trợ đã đến các xã chịu thiệt hại do mưa lũ ở miền Tây Nghệ An để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và ủng hộ tiền mặt. Theo thống kê của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, gồm tiền mặt và hàng hóa. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tiếp nhận 2,3 tỷ đồng.

