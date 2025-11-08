Ba 'ông lớn' MLBB khu vực Mekong tranh vé dự M7 World Championship

Trước thềm chung kết MCCM mùa 6, Saigon Phantom, Leon Esports và Made in Thailand được xem là ba ứng viên sáng giá cho tấm vé dự M7 World Championship.

Giải M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6 quy tụ sáu đội tuyển đại diện năm quốc gia khu vực Mekong gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Timor Leste và Brunei. Giải đấu là bước tuyển chọn quan trọng, xác định đội Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) xuất sắc nhất đại diện khu vực tham dự M7 World Championship, tổ chức tại Jakarta (Indonesia) đầu năm 2026.

Mùa này, cả ba nhà vô địch của những mùa MCCM trước đều vắng mặt, mở đường cho một tân vương lần đầu lên ngôi. Trong số sáu đội góp mặt, Saigon Phantom (Việt Nam), Leon Esports (Lào) và Made in Thailand (Thái Lan) được đánh giá có phong độ nổi bật, sở hữu kinh nghiệm thi đấu khu vực và khả năng triển khai chiến thuật đa dạng.

Các tuyển thủ thi đấu tại giải VMC vào tháng 10 tại Việt Nam. Ảnh: VMC

Saigon Phantom- niềm hy vọng của MLBB Việt Nam

Saigon Phantom (SGP) mang theo kỳ vọng lớn trong bối cảnh cộng đồng MLBB Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giải đấu và đào tạo tuyển thủ trẻ. Đội sở hữu lối chơi nhanh, mạnh, thiên về kiểm soát nhịp độ và tạo đột biến từ sớm. Kinh nghiệm từ các mùa MCCM trước giúp SGP hiểu rõ yêu cầu về tâm lý thi đấu và cách khai thác sai lầm của đối thủ.

Lợi thế của SGP nằm ở đội hình trẻ, linh hoạt, có khả năng thích nghi meta nhanh. Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ cộng đồng trong nước giúp đội thêm tự tin bước vào vòng chung kết. Tuy nhiên, áp lực phải chứng minh sức mạnh trước những đối thủ giàu thành tích trong khu vực vẫn là thử thách lớn.

Các tuyển thủ SGP được đánh giá là nhân tốt tiềm năng cho ngôi vô địch. Ảnh: SGP

Leon Esports - sự bền bỉ của MLBB Lào

Lào từng thống trị MCCM với ba danh hiệu từ Niightmare Esports. Dù cựu nhà vô địch vắng bóng tại mùa giải này, "đồng hương" Leon Esports vẫn thể hiện bản lĩnh và được kỳ vọng kế thừa vị thế của người "anh" đi trước. Đội tuyển Lào sở hữu lối chơi kỷ luật, ưu tiên kiểm soát khu vực trọng yếu và dàn đội hình chặt chẽ từ giữa trận.

Leon thường sử dụng những bộ tướng thiên về giao tranh tổng lực và đẩy mục tiêu liên tục, buộc đối thủ rơi vào bẫy đối đầu thiếu lợi thế. Điểm mạnh của đội nằm ở tính ổn định, song họ cũng cần cải thiện tốc độ xử lý khi đối đầu các đội chơi thiên hướng đột phá như SGP.

Leon Esports được cho là "truyền nhân" cựu quán quân Niightmare Esports. Ảnh: Leon Esports

Made in Thailand - bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế

Thái Lan là một trong những thị trường phát triển sớm nhất của MLBB tại Đông Nam Á, với hệ thống đào tạo và giải đấu bài bản. Made in Thailand (MiTH) là đại diện tiêu biểu cho nền tảng này, sở hữu lối đánh cân bằng giữa chiến thuật tổng thể (macro) và kỹ năng cá nhân (micro).

MiTH thường khởi đầu chậm rãi, tập trung kiểm soát bản đồ trước khi tung đòn kết liễu chính xác. Lợi thế lớn của đội đến từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng giữ bình tĩnh trong các ván kéo dài - yếu tố có thể quyết định kết quả ở vòng chung kết.

Made in Thailand nổi tiếng với lối chơi cân bằng. Ảnh: Made in Thailand

Bên cạnh ba đội mạnh nhất, các đại diện còn lại như 189 Esports (Lào), ESB Titans (Brunei) và 3V Esports (Timor Leste) cũng hứa hẹn tạo bất ngờ. Với tâm thế "không có gì để mất", họ sẵn sàng tạo ra các kịch bản đảo chiều, điều từng nhiều lần xảy ra ở những mùa MCCM trước.

Trong bối cảnh M7 World Championship đang đến gần, MCCM mùa 6 không chỉ là nơi tìm ra tân vương khu vực mà còn thể hiện sự phát triển của MLBB khu vực Mekong. Thành công của bất kỳ đội nào cũng có thể mở ra làn sóng Esports mới tại quốc gia đó - và hành trình đến Jakarta hứa hẹn sẽ là cuộc đua không khoan nhượng giữa ba "ông lớn" Saigon Phantom, Leon Esports và Made in Thailand.

Thy An