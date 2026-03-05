Ba ông chủ Nhật Bản bị bắt vì thuê lao động Việt Nam trái phép

Nhật BảnCảnh sát Tokyo đã bắt ba người với cáo buộc sử dụng lao động người Việt Nam không có giấy phép làm việc tại một nhà máy ở thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka.

Hai người bị Sở Cảnh sát Thủ đô bắt giữ là Kazuhiko Ida, 54 tuổi, chủ một công ty cung cấp nhân lực tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka, và Yuya Usami, 45 tuổi, phụ trách tuyển dụng tại công ty này. Cả hai đều đã thừa nhận các cáo buộc.

Nhà chức trách cũng bắt giữ Tetsuya Nakamura, 58 tuổi, giám đốc nhà máy gia công kim loại của Nippon Kenma. Hôm thứ 4/3 cảnh sát đã chuyển hồ sơ về hai công ty này cho viện kiểm sát.

Ba người bị tình nghi tạo điều kiện cho việc tuyển dụng trái phép 4 công dân Việt Nam tại nhà máy từ ngày 20/11/2024 đến ngày 28/1/2026.

Sau khi rời khỏi các cơ sở ở Nhật Bản nơi họ làm thực tập sinh kỹ thuật, vì những vấn đề liên quan đến lương bổng và quan hệ giữa các cá nhân, 4 người Việt bị coi là lưu trú bất hợp pháp. Họ sau đó đã được công ty tuyển dụng của bị can Ida giới thiệu đến công việc tại nhà máy Fukuroi thông qua các môi giới trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát, bị can Nakamura, giám đốc nhà máy cho biết công ty đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, ngay cả sau khi đã đăng thông báo tuyển dụng.

Từ tháng 11/2020, tổng cộng 65 người Việt Nam đã được đưa đến làm việc tại nhà máy của ông thông qua công ty của Ida. Nhà máy đã trả cho công ty môi giới lao động này khoảng 90 triệu yên (15 tỷ đồng) tiền phí.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau cuộc điều tra về một người đàn ông Việt Nam 26 tuổi bị bắt giữ vì nghi ngờ cư trú bất hợp pháp, tháng 5/2025.

Theo thống kê do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố năm 2025, có khoảng 2,57 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại đất nước này, trong đó gần 606.000 là người Việt.

Luật kiểm soát nhập cư Nhật Bản quy định, người lao động cư trú bất hợp pháp có thể bị bắt giữ và cấm nhập cảnh lại 1-5 năm nếu tự nguyện rời đi; 5-10 năm nếu bị trục xuất, nếu tái phạm, hoặc phạm tội hình sự, có thể bị cấm vĩnh viễn.

Nếu doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài không có tư cách lưu trú hợp pháp, họ có thể bị phạt tù tối đa 3 năm, phạt tiền tối đa 3 triệu yên, hoặc cả hai. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể bị tước giấy phép kinh doanh.

Hải Thư (Theo Japan Times, japanese Law Translation)