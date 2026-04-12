Ba ông cháu gặp nạn khi băng qua đường sắt

Đăk LăkXe công nông chở ba ông cháu chạy qua lối mở tự phát trên đường sắt ở xã Ô Loan va chạm tàu hỏa, khiến bé trai tử vong, hai người bị thương nặng, chiều 12/4.

Gần 15h, ông Trần Quang Mẫn, 60 tuổi, lái xe công nông (loại máy kéo nhỏ vận chuyển hàng), chở hai cháu ruột là Trần Hữu Thiện, 10 tuổi, và Trần Nhật Lâm, 7 tuổi, đi lấy hàng trên tuyến đường thuộc thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan (Phú Yên cũ)

Khi đến lối mở tự phát giao với đường sắt, xe va chạm với tàu SE9 kéo 13 toa chạy hướng Bắc – Nam. Cú tông khiến công nông bị hất văng lên đường ray, lật nghiêng, nằm cách toa đầu khoảng 5 m về bên phải theo hướng tàu chạy.

Hiện trường xe công nông bị tàu hoả tông hư hỏng. Ảnh: Minh Khuê

Ba ông cháu bị văng khỏi xe khoảng 7 m. Bé Thiện tử vong tại chỗ, ông Mẫn và cháu Lâm bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cách hiện trường khoảng 17 km.

Tai nạn làm xe công nông hư hỏng nặng, biến dạng. Tàu bị gãy ống nước, móp thùng máy bơm. Tàu cử người ở lại hiện trường phối hợp xử lý, còn đoàn tàu tiếp tục hành trình sau khi kiểm tra đủ điều kiện an toàn.

Lối mở tự phát giao với đường sắt nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Minh Khuê

Theo nhân chứng, trước lúc xảy ra tai nạn, nhiều người dân đã hô hoán nhưng tài xế xe công nông không nghe thấy, vẫn tiếp tục băng qua đường sắt.

Cơ quan chức năng cho biết tai nạn xảy ra do xe công nông tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Mạng lưới đường sắt quốc gia dài hơn 3.140 km nhưng có gần 5.000 điểm giao cắt với đường bộ. Trong đó, hơn 3.000 lối đi tự mở chưa được rào chắn, khoảng 700 đường ngang có cảnh báo tự động và hơn 600 điểm có người gác. Đây là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giữa tàu hỏa với ôtô, xe máy xảy ra tại các điểm giao cắt đường sắt - đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Toàn