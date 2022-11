Bà Obama: Phụ nữ cần học cách yêu bản thân

Trong hồi ký mới, bà Michelle Obama thừa nhận từng có cảm giác tiêu cực về vẻ ngoài của mình, nhưng đã tìm ra cách tự yêu bản thân.

Trong đoạn trích từ cuốn hồi ký The Light We Carry mới được Guardian đăng tải, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đề cập đến cách vượt qua "não trạng sợ hãi", điều bà ví như "một người bạn suốt đời mà bạn không hề muốn".

"Tôi sống với não trạng sợ hãi đó suốt 58 năm nay", bà Obama viết. "Người bạn đó làm tôi bất an và thích nhìn tôi yếu đuối".

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cho hay tâm trạng này khiến bà liên tục có những suy nghĩ tiêu cực và "chán ghét" ngoại hình của mình. Bà tiết lộ có "rất nhiều buổi sáng", bà bật đèn phòng tắm, nhìn mình trong gương và "chỉ muốn lập tức tắt đèn".

Trong hồi ký, bà giải thích rằng vẻ ngoài và chiều cao hơn 1,8 mét của mình là những điều luôn khiến bà cảm thấy lo lắng.

Bà Obama cũng cho biết bản thân đã trải qua "dạng trầm cảm nhẹ" trong đại dịch Covid-19. "Tôi cố gắng duy trì những việc mình đã làm, phát biểu tại các đợt vận động cử tri trực tuyến, ủng hộ những điều tốt đẹp, thừa nhận nỗi đau của người khác, nhưng lại khó tìm được hy vọng hay cảm giác rằng mình có thể tạo ra điều khác biệt", bà viết.

"Nỗi chán nản chế ngự tôi, khiến tâm trí trôi về một nơi buồn tẻ. Tôi ít có khả năng tập hợp niềm lạc quan hay suy nghĩ một cách hợp lý về tương lai, luôn hoài nghi và nghĩ rằng bản thân không làm được gì", bà Michelle chia sẻ.

Bìa tựa cuốn hồi ký mới của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ảnh: CP24.

Nhưng bà cũng cho biết đã tìm ra cách đối xử tốt và yêu bản thân mình để vượt qua não trạng đó.

"Đối mặt với chính mình vào mỗi sáng vẫn là một thử thách, nhưng tôi cố gắng mỗi ngày, chào đón bản thân bằng thông điệp tích cực", cựu đệ nhất phu nhân Mỹ nói với BBC.

"Thật tiếc khi nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, vẫn khó chấp nhận hình ảnh của bản thân mà không chịu đào sâu tìm hiểu để xem mình chưa hoàn thiện ở chỗ nào", bà nói. "Nếu chúng ta không yêu bản thân mình, thật khó để truyền tình yêu đó cho người khác".

The Light We Carry là cuốn hồi ký thứ hai của bà Michelle Obama, tiếp nối cuốn Becoming phát hành hồi năm 2018, kể về tuổi thơ của bà trong gia đình trung lưu ở Chicago, đến thời sinh viên ở Đại học Princeton và thời gian sống cùng chồng tại Nhà Trắng.

Đến nay, cuốn Becoming đã được dịch ra 50 ngôn ngữ và phát hành hơn 17 triệu bản trên toàn thế giới. The Light We Carry sẽ ra mắt hôm nay và được kỳ vọng đứng đầu danh sách bán chạy nhất.

Đức Trung (Theo Guardian, BBC)