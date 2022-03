Ba nữ sinh tử nạn

Thanh HóaNữ sinh lớp 7 trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, chở nhóm bạn đi chơi ban đêm, xe máy điện lao xuống mương khiến ba em thiệt mạng.

Khoảng 21h30 ngày 25/3, Mai Thị Bảo Yến, 13 tuổi, ở xã Ngư Lộc, lái xe máy điện chở thêm ba người bạn gồm Trình Thị Vân, Đặng Thị Trang và Phạm Thị Khánh Vy từ xã Hưng Lộc về nhà ở xã Ngư Lộc.

Khi đến con đường nội đồng thuộc xã Hưng Lộc, do trời tối nên cả người và xe lao xuống mương nước. Khá lâu sau, người dân địa phương mới phát hiện sự việc, đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, Vân, Trang và Yến đã tử nạn. Vy may mắn sống sót do bay qua mương nước sang bờ bên kia sau đó tỉnh lại.

Theo cơ quan chức năng, mương nước nơi các em gặp nạn sâu khoảng hai mét, bên cạnh là con đường nội đồng nhỏ, không có điện chiếu sáng.

Bà Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng trường THCS Ngư Lộc, tai nạn khiến ba học sinh (hai em lớp 7 và một em lớp 6) của nhà trường tử vong, nữ sinh lớp 7 còn lại bị thương đang cấp cứu.

Chính quyền địa phương và nhà trường đã hỗ trợ gia đình an táng các nạn nhân.

Lê Hoàng