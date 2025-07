Ba nữ sinh Nghệ An tử vong khi tắm hồ

Nghệ AnBa nữ sinh lớp 7 và lớp 9 ở phường Hoàng Mai tử vong do trượt chân xuống vùng nước sâu khi tắm hồ Vực Mấu, chiều 31/7.

Khoảng 13h30, 5 học sinh rủ nhau vào khu vực hồ Vực Mấu, thuộc khối phố 24, phường Hoàng Mai, chơi và tắm. Trong lúc xuống hồ, ba nữ sinh không may trượt chân, chìm xuống vùng nước sâu.

Hai em còn lại chạy vào làng gọi người lớn đến cứu. Chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm, đến gần 17h cùng ngày tìm thấy thi thể ba nữ sinh, cách vị trí gặp nạn ban đầu hơn 100 m.

Ba em đều là học sinh một trường THCS ở phường Hoàng Mai.

Nơi ba nữ sinh gặp nạn chiều 31/7. Ảnh: Hùng Lê

Vực Mấu là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Nghệ An, xây dựng năm 1978-1979, đưa vào vận hành từ năm 1982. Hồ có dung tích 75 triệu m3, mực nước dâng bình thường khoảng 20,5 m so với mực nước biển, phục vụ tưới tiêu cho khu vực. Vị trí nơi các nữ sinh gặp nạn sâu hơn 2 m.

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trẻ em ở khu vực nông thôn có nguy cơ đuối nước cao gấp đôi so với trẻ ở thành thị. Từ năm 2018, Việt Nam triển khai chương trình phòng chống đuối nước tại cộng đồng, tập trung dạy bơi cho trẻ em ở các tỉnh có nguy cơ cao như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng... Hàng chục nghìn trẻ em đã được hướng dẫn bơi an toàn.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 50% trẻ em trong độ tuổi 6-15 biết bơi.

Đức Hùng