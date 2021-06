Ba nữ sinh làm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía

Đồng ThápBa học sinh lớp 11, trường THPT Lai Vung 2, làm khẩu trang y tế với lớp kháng khuẩn là than hoạt tính từ bã mía.

Với sản phẩm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía, Bùi Thị Mỹ Duyên, Lê Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Bích Ngọc đang hoàn thiện hồ sơ tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Lai Vung.

Bã mía được ba học sinh chọn làm than hoạt tính. Ảnh: Phúc Điền

Mỹ Duyên cho biết bã mía được làm sạch bằng nước cất, cắt nhỏ, phơi khô, đảm bảo vô trùng. Bã mía sau đó sẽ được nung ở nhiệt độ cao, trong điều kiện yếm khí để tạo ra than hoạt tính.

Tiếp theo là công đoạn tán than hoạt tính thành dạng bột và trải đều trên lớp giấy kháng khuẩn. Lớp giấy này sẽ để giữa lớp vải khẩu trang. Cuối cùng là may viền, cố định thanh nẹp, dây. "Mỗi khẩu trang sử dụng khoảng 1-2 mg than hoạt tính, mỗi ký bã mía sẽ làm ra được rất nhiều khẩu trang", Mỹ Duyên cho biết.

Do các công đoạn đều làm bằng thủ công nên cả ba em hợp lại làm, một chiếc khẩu trang mất khoảng 30 phút đến một tiếng. "Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, nếu khẩu trang này có thể giúp ích cho nhiều người là em rất vui", Ngọc Yến nói và cho biết, khi trình bày ý tưởng, ba em được thầy cô ủng hộ, giúp đỡ.

Ba học sinh làm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía, mỗi cái tốn 30 phút đến một tiếng. Ảnh: Phúc Hiền

Hiện tại, bã mía rất nhiều ở vùng quê. Người dân thường phơi khô bã mía làm chất đốt hoặc phân hữu cơ. Các em ước tính mỗi khẩu trang y tế dạng này có giá thành khoảng 3.000 đồng mỗi cái.

Than hoạt tính là một dạng carbon có độ xốp cao, diện tích bề mặt rất lớn, từ đó dễ dàng hấp thụ và phản ứng với nhiều chất khác nhau. Than hoạt tính được tạo ra từ việc đốt các nhiên liệu giàu carbon như gỗ, than đá, gáo dừa, tre,... ở nhiệt độ từ 600 đến 900 độ C trong điều kiện yếm khí. Chúng có rất nhiều công dụng từ xử lý nước, khử mùi, ứng dụng trong y tế, đặc biệt dùng để khử trùng, hút bụi bẩn...

Chị Lê Ngọc Dung, Phó bí thư Huyện đoàn Lai Vung, cho biết sáng tạo của ba học sinh tuy không mới nhưng phù hợp với tình hình chống dịch hiện nay. Sản phẩm của các em cần nhiều nghiên cứu nữa để hoàn thiện quy trình sản xuất cũng như thương mại hóa.

Than hoạt tính được trải đều trên lớp giấy kháng khuẩn, phần quan trọng của khẩu trang. Ảnh: Phúc Điền

"Các em đã nỗ lực hết mình để thực hiện ý tưởng, cũng như truyền đi thông điệp làm ra một sản phẩm vì cộng đồng. Huyện đoàn cũng như nhà trường tạo điều kiện tối đa để các em để thực hiện các bước tiếp theo, hoàn thiện sản phẩm", chị Dung cho biết.

