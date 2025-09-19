Ba nhà hàng cao cấp tại Pullman Hai Phong Grand Hotel

Pullman Hải Phòng Grand Hotel khai trương đầu năm nay, sở hữu ba nhà hàng và ba quầy bar dưới sự quản lý của Giám đốc Ẩm thực Kim Gates, người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn năm sao trên toàn cầu, gồm Australia, Abu Dhabi, Moscow và Maldives.
Trong đó, Mad Cow Wine & Grill nằm tại tầng 31, mang đến không gian ấm cúng và lãng mạn với hai khu vực trong nhà, ngoài trời. Khách hàng có thể ngắm toàn cảnh thành phố Hải Phòng khi hoàng hôn hay lúc thành phố lên đèn. Đây là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi trẻ yêu thích không gian sang trọng và những người yêu thích steak nhập khẩu, hải sản cao cấp.
Tại Mad Cow Wine & Grill, thực khách được thưởng thức bò thượng hạng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật và Australia cùng hải sản địa phương tươi ngon. Hai món được yêu thích nhất là tháp hải sản (seafood tower) và khay thịt Butcher's Block dành cho các tín đồ thịt nướng.
Nhà hàng Red Flowers Pavilion tọa lạc tầng ba với không gian trang nhã và nhiều phòng riêng ấm cúng. Nơi đây phù hợp với những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa, tiệc gia đình và chiêu đãi nhỏ gọn. Thực đơn của Red Flowers Pavilion gồm các món đặc sản Quảng Đông và biến tấu sáng tạo dựa trên các món cổ điển như lợn quay, vịt quay Bắc Kinh, gà nướng đất sét...
Các món được thay đổi theo ngày, từ bữa trưa dimsum truyền thống đến các món hải sản cho bữa tối. Buffet dimsum ở đây có giá từ 488.000 đồng.
Các món ăn nổi bật của nhà hàng gồm: cá tuyết Nam Cực chiên giòn kiểu Sơn Đông, cua hoàng đế Alaska hấp trứng, bò Wagyu A4 xào măng tây sốt tiêu đen và gà xào Thuận Đức.
Food Connexion cũng nằm tại tầng ba với không gian thoáng đãng và sức chứa lên đến 230 khách.
Nhà hàng này phục vụ khách cả ngày với thực đơn đa dạng, kết hợp nhiều nền ẩm thực toàn cầu. Các món đặc sản Hải Phòng, truyền thống Việt Nam cũng được đầu bếp nơi đây chế biến tinh tế, chuẩn vị tươi.
Đặc biệt, từ ngày 20 đến 28/9 sẽ diễn ra tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc tại đây, với sự tham gia của hai đầu bếp khách mời từ Fairmont Ambassador Seoul. Sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm Hàn Quốc độc đáo trong chương trình buffet hải sản cuối tuần cho thực khách.
Hotline: 0225 326 6555
Email: HB4S6-RE@accor.com
Thanh Thư
Ảnh: Pullman Hai Phong Grand Hotel