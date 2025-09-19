Ba nhà hàng cao cấp tại Pullman Hai Phong Grand Hotel

Nhà hàng Red Flowers Pavilion tọa lạc tầng ba với không gian trang nhã và nhiều phòng riêng ấm cúng. Nơi đây phù hợp với những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa, tiệc gia đình và chiêu đãi nhỏ gọn. Thực đơn của Red Flowers Pavilion gồm các món đặc sản Quảng Đông và biến tấu sáng tạo dựa trên các món cổ điển như lợn quay, vịt quay Bắc Kinh, gà nướng đất sét...

Các món được thay đổi theo ngày, từ bữa trưa dimsum truyền thống đến các món hải sản cho bữa tối. Buffet dimsum ở đây có giá từ 488.000 đồng.