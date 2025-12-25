Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc thông thầu thế nào ở Cà Mau

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC bị truy nã về hành vi gian lận đấu thầu dự án cung cấp, lắp đặt thiết bị cho ba trạm quan trắc nước mặt tự động.

Bà Nhàn, 56 tuổi, cùng Trần Mạnh Hà (54 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) vừa bị Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã. Trước đó, cả hai bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bà Nhàn bị cáo buộc bỏ trốn từ ngày 19/6/2021, còn ông Hà từ ngày 8/4/2022.

Liên quan vụ án, Lê Thị Linh Nhung, 43 tuổi, nhân viên Công ty AIC, đã bị bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: AIC

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo nhiều cá nhân tham gia các gói thầu tại nhiều địa phương, thực hiện hành vi gian lận nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu. Trong vụ việc tại Cà Mau (trước đây thuộc tỉnh Bạc Liêu), Nhung là người trực tiếp phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cho ba trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Nhung đã sử dụng pháp nhân của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", nâng khống báo giá, thông đồng với đơn vị thẩm định giá và một số cá nhân thuộc chủ đầu tư để hợp thức hồ sơ dự thầu. Bị can còn bị cáo buộc điều chỉnh số liệu tài chính, lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 nhằm bảo đảm điều kiện năng lực tham gia đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trạm quan trắc nước mặt tự động tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu cũ. Ảnh: Minh Phong

Thanh tra: Có dấu hiệu gây thất thoát hơn 43 tỷ đồng

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã kết luận thanh tra đột xuất dự án xây dựng ba trạm quan trắc nước mặt tự động, triển khai từ năm 2017, tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Dự án gồm hai gói thầu chính: xây dựng nhà trạm do Công ty TNHH Thành Khiêm trúng thầu với giá hơn 1,8 tỷ đồng; gói cung cấp và lắp đặt thiết bị do Công ty AIC trúng thầu với giá hơn 39 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra xác định nhiều thiết bị được AIC mua qua trung gian nhưng không có hợp đồng với nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu. Trong 70 thiết bị của dự án, có 25 thiết bị giá hợp đồng hơn 31 tỷ đồng nhưng giá trị nhập khẩu thực tế chỉ 25,5 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một số thiết bị lắp đặt không đúng hợp đồng, không rõ nhãn mác, xuất xứ, sai số serial.

Thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình lập, phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện dự án, thanh toán và quyết toán vốn, với dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí ngân sách hơn 43 tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị tư vấn, thẩm định giá, thi công, giám sát và cá nhân liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần bị tòa án các địa phương xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo việc thông thầu, nâng khống giá thiết bị, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Mới đây, bà bị tuyên phạt 8 năm tù trong một vụ án khác. Tổng hợp với các bản án đã tuyên trước đó, hình phạt chung đối với bà Nhàn là 30 năm tù, mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn.

An Minh