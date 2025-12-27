Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ngày 27/12.

Lễ trao tặng nằm trong chương trình Đại hội Thi đua yêu nước, diễn ra tại Hà Nội. Bà Thảo được vinh danh nhờ hành trình lao động, sáng tạo trên nhiều phương diện.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet. Ảnh: HDBank

Trong hơn ba thập kỷ, Chủ tịch Vietjet đã để lại dấu ấn trong các lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ. Bà theo đuổi triết lý: đổi mới để giải phóng nguồn lực, công nghệ dẫn đầu xu thế, tăng trưởng gắn liền với lợi ích quốc gia, văn hóa và con người.

Trong ngành hàng không, sự ra đời của Vietjet đánh dấu hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn xã hội hóa dịch vụ hàng không và hội nhập quốc tế sâu rộng. Không chỉ tập trung vào chiến lược tăng trưởng, bà Thảo còn đưa ra nhiều giải pháp công nghệ, giúp như tối ưu hóa khai thác sân bay, chuyển đổi số trong vận hành, ứng dụng sinh trắc học làm thủ tục bay.

Với lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nữ doanh nhân này đã góp phần khắc phục sự cố trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nguy cơ tê liệt do nghẽn hệ thống, giúp Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vận hành liên tục, ổn định.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 ghi dấu những bước đi chiến lược của bà Phương Thảo. Các doanh nghiệp của bà đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại quy mô lớn với các tập đoàn thế giới, góp phần tạo động lực tăng trưởng, thu hút đầu tư và khẳng định năng lực tài chính, quản trị của doanh nghiệp Việt.

Song hành với kinh doanh, Chủ tịch Vietjet luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh xã hội với chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế, các sáng kiến giáo dục và học bổng quốc tế. Bà Thảo cho biết, tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi gắn với phát triển con người. Bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong hành trình xây dựng nền kinh tế.

Năm 2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú tự thân, đồng thời là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á. Bà từng được vinh danh trong Top 50 Lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu của Bloomberg, Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes, Top 100 Nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á của Business Insider Australia. Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trên phạm vi toàn cầu.

Yên Chi