Bà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỷ đồng ở khu đất Bến Vân Đồn

TP HCMCEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan cùng nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam và cựu quan chức thành phố bị cáo buộc gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, rộng hơn 6.200 m2.

C03 chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 22 bị can với 5 nhóm tội danh.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Bà Nguyễn Thị Như Loan 'hưởng lợi hơn 297,8 tỷ đồng'

Kết quả điều tra xác định, hành vi của bà Nguyễn Thị Như Loan gắn liền với quá trình thâu tóm "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Năm 2013, bà Loan (đại diện Quốc Cường Gia Lai) đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc và sau đó thâu tóm 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ các nhóm cổ đông và hai doanh nghiệp nhà nước (Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa) với tổng giá vốn khoảng 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay).

Tuy nhiên, trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác. Đến tháng 11/2014, thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố (thuộc Tập đoàn Novaland) được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

C03 ghi nhận bà Loan có nhiều tình tiết giảm nhẹ: phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác điều tra, là người cao tuổi và có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội.

Cảnh sát chuyển hàng chục thùng carton tài liệu thu giữ tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan lên xe, đưa về cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm cựu lãnh đạo nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm

Bên cạnh sai phạm trong quản lý tài sản công, vụ án còn làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ của nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và cơ quan thẩm định giá.

Ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền 45 tỷ đồng; ông Thuận được xác định hưởng lợi cá nhân 37,5 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) bị đề nghị truy tố 2 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Ông Thung bị cáo buộc nhận 300.000 USD và 200.000 SGD (tương đương 11,4 tỷ đồng). Ở chiều đưa hối lộ, hai bị can Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị cáo buộc đã chi số tiền lớn cho các quan chức.

Bị can Linh đưa hối lộ tổng cộng hơn 56,4 tỷ đồng, bị can Dừa đưa hơn 56,6 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác định giá đất, ông Đoàn Ngọc Phương (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng các thuộc cấp bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ vì đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả định giá, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước tại TP HCM, bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện trạng dự án và khắc phục hậu quả

Quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất trị giá khoảng 413,2 tỷ đồng của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa.

Đối với khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, hiện dự án đã xây dựng hoàn thiện, nghiệm thu và bán hết cho người dân. Chủ đầu tư ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 334 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

C03 đã kiến nghị TAND TP HCM xem xét giải quyết quyền lợi cho người dân trong quá trình xét xử.

Quốc Thắng