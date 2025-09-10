Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba Thống đốc được Global Finance xếp hạng A+

Trong danh sách của Global Finance, bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba người xếp hạng cao nhất, bên cạnh Chủ tịch Fed và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch.

Tại Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm "A+", "A" hoặc "A-".

Theo đó, ba người xếp hạng cao nhất "A+" gồm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch Christian Kettel Thomsen và bà Nguyễn Thị Hồng.

9 Thống đốc khác được xếp hạng "A" năm 2025 gồm Thống đốc Ngân hàng trung ương Chile, Costa Rica, Indonesia, Jamaica, Kenya, Morocco, Paraguay, Peru và Sri Lanka.

Báo cáo này được Tạp chí Global Finance phát hành thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm... Global Finance là Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới được thành lập tại Mỹ với bề dày hơn 35 năm hoạt động.

Năm ngoái, bà Hồng cũng là một trong 7 Thống đốc được Tạp chí Global Finance xếp hạng "A". Năm 2023, bà cũng từng được xếp hạng A+ nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: SBV

Các mức điểm được chấm theo thang "A+" đến "F", dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... . "A+" thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến "F" - biểu thị sự thất bại toàn diện.

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance, cho biết báo cáo này ghi nhận các nhà lãnh đạo không chỉ dựa trên kết quả, mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược điều hành.

Điểm số phản ánh không chỉ hiệu suất kinh tế thuần túy, mà cũng ghi nhận nhờ chính sách tiền tệ phù hợp với bối cảnh và sứ mệnh riêng của từng ngân hàng trung ương. Công thức tính điểm xét đến chính sách tiền tệ, giám sát hệ thống tài chính, các chương trình mua/bán tài sản, dự báo và định hướng, tính minh bạch, mức độ độc lập chính trị và thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh quốc gia (khác nhau ở mỗi nước).

Quỳnh Trang