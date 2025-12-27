Bà Nguyễn Thanh Phượng rời Hội đồng quản trị BVBank

Bà Nguyễn Thanh Phượng rời Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt, nhằm tuân thủ quy định không quản trị điều hành tại hai tổ chức theo Luật các tổ chức tín dụng.

Ngày 26/12, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) tổ chức đại hội cổ đông bất thường bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Đại hội thống nhất hai thành viên quản trị là bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Ngô Quang Trung không tham gia nhiệm kỳ mới, nhằm đảm bảo tuân thủ không tham gia quản trị điều hành tại hai tổ chức theo Luật các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, bà Phan Thị Hồng Lan cũng sẽ không tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát, cũng nhằm đảm bảo theo quy định không kiêm nhiệm, theo Luật các tổ chức tín dụng.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt và Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Tại BVBank, bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới. Bà Phượng sẽ tiếp tục hoạch định chiến lược, hiện đại hóa, định hướng hoạt động và quản trị nhân sự nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động đúng định hướng.

Tính đến cuối tháng 7, bà Nguyễn Thanh Phượng sở hữu hơn 25,1 triệu cổ phiếu BVB, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 4,55%.

Bà Nguyễn Thanh Phượng thôi tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt. Ảnh: BVBank

Theo đó, hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của BVBank gồm 6 thành viên là ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Thanh Sơn là thành viên độc lập. Trong vòng 90 ngày tới, BVBank sẽ bầu bổ sung thành viên độc lập thứ hai.

Tại đại hội bất thường, cổ đông cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm khoảng 3.500 tỷ đồng trong năm 2026, bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Vốn điều lệ mới dự kiến của BVBank sau hai phương án này là hơn 9.900 tỷ đồng.

Tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản BVBank đạt 127.280 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế 11 tháng đạt 515 tỷ, hoàn thành 94% kế hoạch đặt ra.

Quỳnh Trang