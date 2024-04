Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm

TP HCMĐang thi hành án, song bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị tòa triệu tập đến phiên xét kháng cáo của 4 đồng phạm về hành vi tổ chức 57 buổi livestream xúc phạm nhiều người.

Ngày 4/4, TAND Cấp cao sẽ xử phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân (43 tuổi, cựu giảng viên Trường đại học Luật TP HCM) và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Quân cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng (tại phiên sơ thẩm bị cáo nói không phạm tội); còn các bị cáo khác xin hưởng án treo (án sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng tù).

Bà Phương Hằng được đưa đến tòa hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Thanh Tùng

Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà Hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Hiện bà Hằng đã được trích xuất từ nơi thi hành án về trại tạm giam Chí Hòa để áp giải đến phiên tòa diễn ra 2 ngày tới.

Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cựu nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tố tụng của mình trong vụ án - tức bị hại. Tuy nhiên, trước phiên xử, Hàn Ni đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Hồi đầu tháng 3, cựu nhà báo này bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án một năm 6 tháng tù vì đăng thông tin thuộc bí mật đời tư vợ chồng bà Phương Hằng lên mạng.

Bà Hàn Ni sau phiên tòa hồi đầu tháng 3. Ảnh: Thanh Tùng

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Phương Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP HCM) và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) có nội dung xúc phạm nghiệm trọng danh dự, uy tín của 10 người: ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...

Bà Hằng đã mời bị cáo Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình.

Theo tòa, hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức.

Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, vợ chồng Thủy Tiên... đã thay đổi yêu cầu không buộc bà Hằng phải bồi thường, tòa không xem xét.

Tại phiên sở thẩm, nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan cho rằng bà Hằng và các bị cáo còn phạm thêm tội khác. HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành nhiều tội như: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Vu khống; Làm nhục người khác. Trong đó, tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có hình phạt nặng nhất, nên theo nguyên tắc thu hút tội danh, các bị cáo bị xử lý về tội này.

Hải Duyên