Bà Nguyễn Phương Hằng 'lấy thông tin trên mạng để xúc phạm nhiều người'

Ngày 18/8, hành vi của bà Hằng được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Động thái này được đưa ra sau gần 5 tháng bắt tạm giam bà chủ Khu du lịch Đại Nam theo đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh và một số cá nhân khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, qua hàng chục tài khoản Youtube, Facebook, TikTok... bà Hằng liên tục tổ chức livestream về nhiều chủ đề, dùng lời lẽ thô tục, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và nhiều người khác. Các buổi livestream đều có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình "nằm mơ", lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Nhà chức trách cho rằng bà Hằng có cả ê kíp hỗ trợ, đạo diễn kịch bản truyền thông, mời khách, phân vai đả kích người khác... nên cần làm rõ vai trò và động cơ, xem xét dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, khi nào có kết quả sẽ tiếp tục xử lý.

Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus.

Trước khi bắt tạm giam bà Hằng, Công an TP HCM đã bốn lần mời bị can lên làm việc để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi phát ngôn ảnh hưởng đến người khác nhưng bà này không chấp hành. Cơ quan điều tra cho rằng bà Hằng coi thường pháp luật, thách thức, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Quốc Thắng - Ngân Nga