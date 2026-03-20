Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị cáo buộc lừa đảo tại dự án biệt thự cao cấp

TP HCMBà Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình, bị cáo buộc lợi dụng hợp đồng môi giới, tự ý ký hợp đồng huy động vốn 131 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Nguyễn Ngọc Tiền, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sai phạm của bà Tiền gắn liền với dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại là Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) làm chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an TP HCM

'Bẫy' góp vốn tại dự án chưa đủ điều kiện

Tháng 3/2018, CIC Group ký hợp đồng hợp tác với Công ty Đảo Vàng của bà Tiền. Theo thỏa thuận, phía bà Tiền chỉ là đơn vị tham gia góp vốn để nhận quyền phân phối sản phẩm khi đủ điều kiện mở bán. Vai trò chính của công ty này là tìm kiếm khách hàng; mọi hợp đồng phải được ký trực tiếp giữa khách hàng với chủ đầu tư, và tiền cũng phải chuyển về tài khoản của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định bà Tiền đã "vượt rào". Dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa có giấy phép xây dựng và hoàn toàn chưa đủ điều kiện mở bán, bà vẫn chỉ đạo Công ty Đảo Vàng đứng ra ký "Hợp đồng hợp tác đầu tư" để huy động vốn. Thực chất, đây là hình thức bán nền đất "trên giấy" để thu tiền từ khách hàng.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: Công an TP HCM

Để tạo lòng tin, bà Tiền tận dụng danh nghĩa đơn vị phân phối độc quyền để tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của dự án. Một trong những nạn nhân là ông Nguyễn Văn Dược và ông Lưu Quân Anh (Giám đốc văn phòng đại diện một công ty bất động sản tại Đồng Tháp).

Năm 2019, thông qua sự giới thiệu của ông Anh, ông Dược đã ký hai hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng để mua hai lô đất ký hiệu C65A và C65B tại dự án này. Tổng giá trị hai nền đất là hơn 4,5 tỷ đồng. Theo yêu cầu từ phía bà Tiền, khách hàng phải thanh toán theo tiến độ và ông Dược đã nộp tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị lô đất.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Công ty Đảo Vàng không thực hiện các cam kết giao đất. Đến thời hạn ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, phía bà Tiền đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn. Khi khách hàng tìm hiểu mới vỡ lẽ dự án chưa hề nộp tiền sử dụng đất và Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký hợp đồng mua bán hay thu tiền từ khách.

Phía chủ đầu tư CIC Group khẳng định, đơn vị này không ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng huy động vốn. Thậm chí, CIC Group còn tố cáo phía bà Tiền lợi dụng hình ảnh dự án để sử dụng tiền khách hàng sai mục đích, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chủ đầu tư.

Thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng

Quá trình điều tra kéo dài hơn 2 năm cho thấy quy mô sai phạm của bà Tiền là rất lớn. Công an TP HCM đã đề nghị những người từng ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng đến trình báo. Đến nay, ngoài ông Dược, đã có thêm ít nhất 12 khách hàng khác gửi đơn tố cáo.

Dữ liệu từ Công ty Đảo Vàng cung cấp cho thấy, đơn vị này đã thực hiện giao dịch 62 nền đất cho 42 khách hàng, thu về hơn 131 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến giữa năm 2023, cơ quan điều tra mới ghi nhận số tiền đóng từ 13 khách hàng gửi đơn là hơn 41 tỷ đồng.

Trước những sai phạm nghiêm trọng và tranh chấp kéo dài, năm 2025, TAND tỉnh An Giang đã tuyên hủy hợp đồng hợp tác giữa CIC Group và Công ty Đảo Vàng. Tuy nhiên, số tiền hàng trăm tỷ đồng bà Tiền đã thu của khách hàng hiện vẫn chưa được minh chứng rõ mục đích sử dụng, khi bà này liên tục không cung cấp được danh sách và chứng từ liên quan cho cơ quan điều tra.

PC03 Công an TP HCM đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Quốc Thắng