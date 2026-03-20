Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt

TP HCMBà Nguyễn Ngọc Tiền, 50 tuổi, bị cáo buộc lừa đảo trong vụ mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở Phú Quốc.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam bà Tiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng do bà này làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Động thái này được đưa ra sau hơn 2 năm PC03 điều tra dấu hiệu lừa đảo khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở xã Cửa Dương, Phú Quốc, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp của bà Tiền hoạt động tư vấn, môi giới các dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Bà được biết đến là vợ cố diễn viên, NSƯT Quý Bình; từng tham gia một số hoạt động thiện nguyện tại TP HCM.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: Ngoisao.vnexpress.net

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Sau khi ký kết, dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất từ nhiều người.

Theo thỏa thuận hợp tác, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng; việc ký hợp đồng phải thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và chủ đầu tư, tiền cũng phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng