Ba người Việt bị sóng cuốn mất tích khi câu cá ở Nhật

8 lao động Việt Nam gặp nạn khi câu cá ở khu vực đê biển thuộc tỉnh Fukui, khiến một người tử vong, ba người bị sóng cuốn mất tích.

Cảnh sát biển tỉnh Fukui, miền trung Nhật Bản cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 2h45 ngày 21/3 về nhóm 8 lao động người Việt gặp nạn do sóng lớn khi đang câu cá ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni. Giới chức địa phương trước đó đã dựng biển báo "cấm vào" ở khu vực đê chắn sóng.

Theo lực lượng cảnh sát biển, khi nhóm câu cá được khoảng một giờ thì một người rơi xuống biển. 4 người khác cũng rơi xuống nước khi cố cứu người.

Một người được cứu lên sau đó, nhưng một người đã tử vong và ba người vẫn mất tích. Theo truyền thông Nhật Bản, nạn nhân tử vong là N.D.T., 38 tuổi, cư trú tại tỉnh Osaka, miền tây Nhật Bản.

Lực lượng chức năng Nhật Bản tại khu vực lao động Việt gặp nạn ở tỉnh Fukui ngày 21/3. Ảnh: TBS News

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết người được cứu hiện bị thương và đang được chăm sóc ở bệnh viện. Đại sứ quán đã liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Phía Nhật Bản đã điều tàu và trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Đại sứ quán Việt Nam đã liên lạc với các công dân được cứu để hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp.

Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm ba người mất tích. Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn và xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình để triển khai các thủ tục hậu sự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại nước này không ra biển khi có giông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Huyền Lê