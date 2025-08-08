Ba người vận chuyển thuê 17.000 điện thoại, máy tính lậu cho Nhật Cường

Hà NộiĐoàn Mạnh Phong và đồng phạm bị xác định nhận 17.000 điện thoại và laptop lậu, trị giá 30 tỷ đồng từ Hong Kong về giao cho Công ty Nhật Cường, hưởng 8 tỷ đồng tiền công.

Ngày 8/8, Đoàn Mạnh Phong (44 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần tiếp vận SRV) bị TAND Hà Nội tuyên 3 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh, Cao Tuấn Hưng (35 tuổi, giám đốc công ty) cùng Nguyễn Hoàng Sơn (44 tuổi, kế toán) bị phạt lần lượt 4 năm 2 tháng tù và 3 năm 9 tháng tù.

Cả ba người bị xác định phạm tội trong vụ án buôn lậu điện thoại di động, máy tính của Công ty Nhật Cường - liên quan hành vi thông thầu của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đã bị xét xử từ năm 2022.

Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ năm 2019, trước khi vụ án buôn lậu của công ty này bị phanh phui Ảnh: Phạm Dự.

Trong vụ án hiện tại, tòa xác định, từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (nhãn hiệu iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy...), máy tính bảng cũ, mới các loại, của 10 nhà cung cấp ở nước ngoài.

Sau khi thống nhất số lượng, chủng loại, Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê người tên Hằng (hay còn gọi là "Yên Hồng Kông", "Yên Hải Phòng", "Yên HP", hiện chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hong Kong về Sân bay Nội Bài.

Tại đây, đường dây của Phong, Hưng sẽ làm thủ tục tiếp nhận hàng, vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển được Hằng thông báo cho Phong. Phong thông báo lại cho Công ty Nhật Cường biết với mức thu tiền cước từ 300.000 đến 1,3 triệu đồng một chiếc, tùy loại thiết bị và thời điểm. Hằng trả công cho Phong 40 đến 50 triệu đồng/tháng.

Sau khi vận chuyển hàng và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong hưởng phần tiền công đồng thời chuyển cho Hằng theo mức thỏa thuận.

Chiêu qua mắt hải quan của 2 sếp công ty tự nhận 'bệnh tâm thần'

Để thực hiện việc nhận hàng hóa do Hằng đưa từ Hong Kong vệ Việt Nam qua sân bay Nội Bài, Phong và Hưng sử dụng pháp nhân 3 công ty để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa nhưng khai báo các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn như: sợi cáp quang (Fiber Optic), thiết bị chuyển đổi quang điện (Fiber Converter), nước xả vải...

Phong cũng thành lập Công ty Cổ phần làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Nhật Cường, đồng thời, thuê Sơn theo dõi, đôn đốc việc thanh toán cước phí vận chuyển đối với từng chuyến hàng.

Kết quả trích xuất dữ liệu trên hệ thống phần mền ERP của Công ty Nhật Cường và dữ liệu trên nhóm WhatsApp xác định, trong 10 tháng phạm tội, Phong và Hưng đã trực tiếp thỏa thuận với ông chủ Nhật Cường vận chuyển trái phép 183 đơn hàng, với 16.976 điện thoại di động, máy tính... (tổng trị giá 308 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam.

Hành vi này giúp Huy và đồng phạm hưởng lợi 20 tỷ đồng; Phong và Hưng được trả công vận chuyển 7 tỷ đồng.

Các bị cáo là lãnh đạo nhân viên Nhật Cường hầu tòa tháng 11/2021, trong khi Tổng giám đốc vẫn bỏ trốn. Ảnh: Phạm Dự

Ngoài ra, ngày 21/9/2018, Phong, Hưng sử dụng pháp nhân công ty mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo nhập khẩu là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang điện. Sau khi thông quan, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là 1.157 điện thoại iPhone, tổng trị giá 30,3 tỷ đồng, không đúng với hàng hóa khai báo.

Vụ việc đã được nhập hồ sơ, xử lý trong vụ án buôn lậu của Nhật Cường (giai đoạn 1), được xét xử cuối năm 2021.

Quá trình điều tra, Phong, Hưng trình bày đã có thời gian điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Viện pháp y, qua giám định, kết luận trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định (tháng 3/2025), hai bị cáo không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tổng Giám đốc Nhật Cường vẫn đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra.

Với 3 cán bộ tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài liên quan các tờ khai khống sản phẩm nhập lậu của Phong và Hưng, nhà chức trách xác định họ đã kiểm tra lô hàng đúng quy định, không có căn cứ xử lý.

7 tỷ đồng các bị cáo hưởng lợi từ việc vận chuyển lậu gần 17.000 thiết bị cho Nhật Cường bị tịch thu, sung công.

Hải Thư