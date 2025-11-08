Ba người tử vong trong phòng trọ khóa cửa

Đồng ThápHai mẹ con bé gái cùng người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong phòng trọ khóa cửa tại xã Tân Hương, không gian nồng nặc mùi xăng.

Chiều 8/11, Công an xã Tân Hương cho biết đang điều tra hiện trường 3 người chết trong căn nhà trọ ở ấp Tân Thanh, nghi bị ngạt khí.

Khu nhà trọ 3 người tử vong. Ảnh: Nam An

Sáng nay, bà chủ cơ sở thu mua dừa ở xã Tân Hương không thấy chị Hồng (45 tuổi, công nhân) đến làm việc, gọi điện nhiều lần không được, nên đến phòng trọ kiểm tra. Bà này cùng người dân gọi cửa cũng không thấy ai trả lời, cửa khóa bên trong.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào trong, phát hiện chị Hồng cùng con gái 11 tuổi, và bạn trai 41 tuổi đã tử vong. Phòng trọ nồng nặc mùi xăng nhưng các vật dụng không bị cháy.

Thông tin ban đầu, chị Hồng và người đàn ông đều đã có gia đình nhưng đã ly hôn, thời gian gần đây sống chung như vợ chồng.

Nam An

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.