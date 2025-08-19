Ba người Trung Quốc trộm tiền, vàng của đồng hương

Đà NẵngSau khi cùng người bạn đồng hương đi đổi ngoại tệ được 400 triệu đồng, Wang Meng rủ hai người khác trộm số tiền này cùng trang sức, túi xách hàng hiệu.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Zhang Haoran (17 tuổi) và Xia Feiyang (19 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát đang truy tìm nghi can chủ mưu Wang Meng (35 tuổi).

Zhang Haoran và Xia Feiyang bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo điều tra, ngày 14/8, Zhang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất với mục đích du lịch, sau đó ra Đà Nẵng gặp đồng hương Wang Meng. Người này thuê khách sạn cho cả hai lưu trú.

Hôm sau, Wang Meng đi cùng anh Li Peng (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bạn ở cùng căn hộ thuê trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, để đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam. Anh Li Peng sau đó đem 400 triệu đồng về cất tại căn hộ, nơi anh sống cùng bạn gái 25 tuổi, người Đà Nẵng.

Ngày 16/8, Wang Meng rủ Zhang Haoran và Xia Feiyang trộm số tiền trên. Trưa cùng ngày, dưới sự giúp sức của Wang Meng, hai thanh niên đã đột nhập căn hộ, lấy 400 triệu đồng cùng nhiều trang sức, tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Chúng còn xáo trộn đồ đạc trong phòng nhằm tạo hiện trường giả.

Sau đó, Wang Meng đặt vé máy bay để Zhang Haoran và Xia Feiyang mang theo tài sản trộm được xuất cảnh về Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng 21h cùng ngày, khi cả hai ra sân bay quốc tế Đà Nẵng thì bị cảnh sát bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Riêng Wang Meng đã bỏ trốn.

