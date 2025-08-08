Ba người Trung Quốc bị bắt vì bán sừng tê giác trái phép ở Nha Trang

Khánh HòaBa người Trung Quốc bị cáo buộc mở cửa hàng ở Nha Trang bán sừng tê giác, ngà voi, mật gấu… không rõ nguồn gốc cho các đoàn khách du lịch đồng hương.

Ngày 8/8, Zhou Yonglin (48 tuổi), Yuan Tao (36 tuổi), Wang Hao (34 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam bốn tháng để điều tra tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Yuan Tao, một trong ba người Trung Quốc mở cửa hàng bán ngà voi, sừng tê giác trái phép ở Nha Trang. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, ngày 1/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cửa hàng Shop Việt Cẩm ở thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang, do một người phụ nữ địa phương đứng tên chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, cảnh sát xác định Zhou Yonglin, Yuan Tao và Wang Hao là người điều hành, quản lý hoạt động cửa hàng.

Tại đây, cảnh sát ghi nhận có 29 người Trung Quốc, 33 người Việt Nam đang làm việc; tạm giữ hơn 1,1 kg sừng tê giác là vật phẩm thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến nay Shop Việt Cẩm đã tàng trữ, buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nguy cấp, quý hiếm như tê giác, gấu, hổ, voi... cho các đoàn khách du lịch Trung Quốc.

Một sản phẩm nghi là ngà voi, sừng tê giác... không rõ nguồn gốc tại cửa hàng. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày, giới thiệu bán các thực phẩm bảo vệ sức khỏe như An cung hoàn FUWAH-HK, viên nén Phiến Tế Quảng, thanh nhiệt giải độc gan FUWAH-HK, sâm Ngọc Linh, Dương Tâm Đan... Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đang tiếp tục xác minh các mẫu vật, điều tra hành vi của những người liên quan.

Bùi Toàn