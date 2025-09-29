Ba người Trung Quốc bắt cóc đồng hương để đòi nợ

Đà NẵngCho đồng hương vay 740 triệu đồng đánh bạc nhưng thua sạch, He Kai lệnh cho 2 "đàn em" khống chế con nợ, buộc gọi điện cho người thân chuyển tiền.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các nghi phạm He Kai (46 tuổi), Wang Shao Bo (40 tuổi), Wang Jun (30 tuổi) để điều tra về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự.

He Kai, Wang Shao Bo và Wang Jun tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, ngày 24/9, Zhang Kai (29 tuổi) đến một casino ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng đánh bạc và có vay 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai.

Sau khi thua sạch số tiền trên, Zhang Kai bị nhóm He Kai, Wang Jun và Wang Shao Bo khống chế, đưa về một nhà nghỉ ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng để canh giữ. Nạn nhân bị buộc gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc yêu cầu trả nợ thì mới được thả.

Quá trình giam lỏng con nợ, Wang Jun chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thức uống; Wang Shao Bo theo dõi, không để nạn nhân bỏ trốn; He Kai thường xuyên đến thúc ép Zhang Kai liên lạc với gia đình. Dù không bị hành hung nhưng Zhang Kai hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Đến khoảng 19h ngày 25/9, qua kiểm tra hành chính, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun tại hiện trường. Sau đó, He Kai (nghi phạm cầm đầu) cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định và truy xét các nghi phạm còn lại.

Đây là vụ "bắt cóc" con nợ vay tiền đánh bạc thứ hai tại casino ở xã Duy Nghĩa trong vòng chưa đầy 20 ngày. Trước đó, hôm 12/9, ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) vay hàng trăm nghìn nhân dân tệ để đánh bạc, sau đó bị ép viết giấy nợ, đánh đập, khống chế và buộc gọi điện về gia đình đòi tiền chuộc.

Ông Wang Xiaoci bị đánh gãy răng, còn Li Yao Zong bị đe dọa lãi phạt tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày nếu chậm trả. Công an nhận tin trình báo từ người thân của ông Xiaoci đã vào cuộc điều tra và giải cứu nạn nhân.

Ngọc Trường