Ba người trong gia đình tử vong ở nhà riêng

Lạng SơnCông an xác định người chồng 32 tuổi đã sát hại vợ và con gái 4 tuổi tại nhà riêng ở xã Vũ Lăng, sau đó tự sát.

Sự việc xảy ra lúc 4h ngày 27/12. Ngay sau đó, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã đến hiện trường chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Dương Miên

Gia đình nạn nhân bán tạp hóa. Thời gian gần đây người dân xung quanh không thấy các dấu hiệu bất thường.

Theo xác minh sơ bộ, cùng các vật chứng tại hiện trường, công an xác định người chồng Vũ Thanh Tùng, 32 tuổi, những ngày gần đây có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Sau khi ra tay sát hại vợ là Lường Thị Quỳnh, 25 tuổi và con gái 4 tuổi tại nhà riêng, anh ta cũng tự sát.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với VKSND tỉnh điều tra vụ án.

Phạm Dự