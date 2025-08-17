Ba người trộm gần 280 gốc sâm Ngọc Linh

Đà NẵngBa thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh (7,2 kg) mang đi tiêu thụ.

Ngày 17/8, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ A Phân, A Đoàn và A Ghin (18-21 tuổi, cùng trú Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhà chức trách cũng thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh (trị giá khoảng 300 triệu đồng), 115 triệu đồng các nghi phạm đã bán số sâm trộm cắp được, 2 xe máy là phương tiện gây án.

Ba nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó ngày 16/8, Công an xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, tiếp nhận thông tin 5 hộ dân bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc Sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, tại khu vực trồng sâm chung ở thôn hai.

Công an xã Trà Linh đã phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra tại khu vực 5 khoanh vùng nghi phạm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, truy vết thủ phạm.

Chỉ sau 24 giờ điều tra, công an đã bắt giữ A Phân và đồng phạm. Nhóm này khai lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm của người dân mang đi tiêu thụ.

273 gốc sâm tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sâm Ngọc Linh được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, là dược liệu quý hiếm có giá trị y học và kinh tế đặc biệt, góp phần khẳng định thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Vụ trộm hơn 273 gốc sâm tại Trà Linh được cho là không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng uy tín, thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Qua vụ án, công an kêu gọi mỗi người dân phải là "người gác" cho loại sâm quý. Công an cũng khuyến cáo người trồng tăng cường quản lý, chính quyền đầu tư an ninh và công nghệ giám sát; người tiêu dùng tuyệt đối không mua sâm không rõ nguồn gốc, bởi chính nhu cầu này là "đầu ra" tiếp tay cho tội phạm.

