Ba người thoát chết khi lao đầu vào xe tải

Hà NộiXe máy chở ba người nhao lái lao thẳng vào gầm xe tải đi ở hướng ngược chiều, hôm 8/3 tại Thanh Oai.

Ba người thoát chết dưới gầm xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Đang di chuyển sát lề đường với tốc độ chậm, người đàn ông lái xe máy chở theo một phụ nữ và một trẻ em loạng choạng tay lái khi tránh một xe máy khác dừng ven đường. Xe chệnh lái lao sang trái, đâm vào đầu một xe tải lớn ở hướng ngược chiều đang đi tới. May mắn xe tải kịp thời phanh, chỉ chèn lên xe máy, ba người thoát chết.

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển xe máy cần luôn tập trung quan sát để sớm đưa ra phản ứng với các tình huống trên đường. Trong video trên, nếu quan sát sớm, người lái có thể tránh từ xa vì không có yếu tố bất ngờ.

Nếu cảm thấy có thể va chạm, nên giữ thẳng lái và phanh cả hai bánh trước, sau cùng lúc. Không vội vàng giật lái vì có thể khiến xe nhao sang làn đối diện.

Với xe đi ngược chiều, phản ứng của tài xế xe tải là bài học tốt cho những tài xế khác, khi không chỉ quan sát làn đường của mình, mà còn cần mở rộng tầm mắt, đọc tình huống sớm và phanh đúng lực để dừng xe đúng lúc.

Nguyên Vũ