Ba người tháo chạy khỏi ôtô 5 chỗ đang cháy

Nghệ AnNgồi bên trong thấy lửa bốc lên từ phần đầu ôtô, hai người lớn và một trẻ em 5 tuổi hốt hoảng bung cửa chạy ra ngoài thoát thân, chiều 21/1.

Khoảng 17h, ôtô 5 chỗ biển số Nghệ An khi chạy trên đường tỉnh lộ 542C, đoạn qua xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn), thì phát lửa ở phần đầu. Tài xế phát hiện sự việc vội lái xe tấp vào lề đường, sau đó hai người lớn ngồi bên trong mở cửa, cùng một trẻ em thoát ra ngoài trong khoảng 30 giây.

Ba người tháo chạy khỏi ôtô 5 chỗ bốc cháy Hiện trường vụ cháy, chiều tối 21/1. Video: Hùng Lê

Lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm phương tiện, cột khói đen dày đặc cao hàng chục mét. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) điều hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 20 phút, hỏa hoạn được khống chế, song toàn bộ xe cùng một số đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi. Sự cố xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực ách tắc hơn một tiếng, nhiều phương tiện phải quay đầu di chuyển theo hướng khác.

Ôtô 5 chỗ bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Hùng Lê

Đến 20h, hiện trường được giải phóng, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Đức Hùng