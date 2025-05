Ba người 'phá' đường ở Nghệ An

Nguyễn Đức Anh cùng 2 đồng phạm trộm 48 tấm song chắn rác trên đường ở huyện Đô Lương, bán cho nhóm của Nguyễn Thị Hạnh lấy tiền mua ma túy.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Đức Anh, 32 tuổi, trú huyện Tân Kỳ; Trần Quốc Trường, 28 tuổi, trú huyện Đô Lương và Nguyễn Ngọc Anh, 31 tuổi, trú huyện Thanh Chương, về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật hình sự.

Liên quan vụ án, Hạnh, 41 tuổi; Chu Thị Hằng, 43 tuổi, trú huyện Đô Lương và Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, cũng bị bắt để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 323 Bộ luật Hình sự.

6 nghi can nghi nghe đọc lệnh tạm giữ. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, đầu tháng 3, Đức Anh cùng Trường và Ngọc Anh chở nhau bằng xe máy "đi tuần" vào lúc đêm khuya hoặc rạng sáng. Thấy các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã ở huyện Đô Lương vắng vẻ, ít người qua lại, họ liền tháo các tấm song chắn rác.

Tang vật được nhóm của Đức Anh bán cho Hạnh, Hằng và Nguyệt lấy tiền chia nhau mua ma túy sử dụng.

Nhận trình báo, Công an tỉnh Nghệ An lần ra hành tung của 6 nghi can.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Nhà chức trách xác định, trong 2 tháng, nhóm của Đức Anh đã trộm 48 tấm song chắc rác bằng kim loại trên các tuyến đường ở huyện Đô Lương, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Đức Hùng