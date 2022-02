Ba người một nhà ngộ độc khí CO do sưởi bằng than

Hà NộiBa người (68 tuổi, 26 tuổi và 7 tuổi) ở Lai Châu, ở trong phòng đóng kín cửa sưởi bằng bếp than tổ ong, vài tiếng sau xuất hiện buồn nôn, đau đầu, được đưa vào viện cấp cứu.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 22/2 thông tin cháu bé 7 tuổi có dấu hiệu ngộ độc đầu tiên, sau đó đến chị và mẹ. Các bệnh nhân nôn nhiều, đau đầu, kiểm tra nồng độ CO trong máu cao, bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc khí CO do dùng than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín. May mắn, các bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng dần ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc) cho biết khi sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, oxy sẽ tiêu hao dần, khí CO độc hại ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người sưởi trong phòng kín nhanh chóng rơi vào hôn mê, tử vong.

CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy trong máu, khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn. Người hít lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mạn tính. Theo bác sĩ, 40% người bị ngạt khí CO sẽ gặp các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người...

Miền Bắc đang rét đậm kéo dài, cuộc sống người dân, đặc biệt là vùng núi cao, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét, tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà, hoặc ngay cả sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm.

Thúy Quỳnh