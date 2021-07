Ba người Hàn Quốc đưa đồng hương nhập cảnh trái phép

Ba người Hàn Quốc đã làm thủ tục bảo lãnh cho các chuyên gia "dỏm" vào Đà Nẵng làm việc để nhập cảnh trái phép.

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt giam ông Lee Kwan Young (53 tuổi, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung); Seo Young Jin (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han In Hue) và Song Hong Sub (49 tuổi, Chủ công ty môi giới Khan Vina), do liên quan đến vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Bị can Lee Kwan Young nghe đọc lệnh bắt giam và khám xét nơi ở. Ảnh: Bảo Nam.

Theo điều tra, ba người Hàn Quốc có thời gian sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Lợi dụng chính sách của Việt Nam cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, Lee Kwan Young và Seo Young Jin đứng ra khảo sát nhu cầu và tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ doanh nghiệp. Hai người này tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh của khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Còn Song Hong Sub thông qua quảng cáo trên Internet đã tiếp nhận thông tin của khách hàng có nhu cầu nhập cảnh và gửi cho Seo Young Jin làm các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh. Sau đó các giấy tờ này được giám đốc nhiều công ty ký, đóng dấu bảo lãnh.

Bằng thủ đoạn này, Lee Kwan Young, Seo Young Jin và Song Hong Sub đã tổ chức 4 đợt cho khách Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định, động cơ thực hiện hành vi do vụ lợi.

Công an Đà nẵng đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Trần Thanh Sơn (32 tuổi), Võ Tấn Cường (33 tuổi); áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú với Đõ Văn Hoạt (29 tuổi) và Nguyễn Trung Thu (38 tuổi) về cùng hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cường là Giám đốc Công ty TNHH KUVAROSE; Sơn là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo STAD; Hoạt là Giám đốc Công ty TNHH Tin học An Nhiên; Thu là Giám đốc Công ty TNHH TOUR & MEDIA. Theo điều tra, bốn giám đốc này đã ký tên bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam núp "chuyên gia" làm việc cho doanh nghiệp.

Ngọc Trường